Как будет выглядеть роскошный Lamborghini Urus в кузове пикап

Фото: Рейн Приск
Фантазия художника безгранична, особенно если на творение вдохновляет роскошный кроссовер. Так, эстонский дизайнер решил прикинуть, что получится, если из суперспортивного «паркетника» Lamborghini Urus сделать элегантный пикап.
Светлана Ермолаева

Молодой талантливый художник из Таллина Рэйн Приск (Rain Prisk) уже успел прославиться своими рендерами различных несуществующих универсалов, хетчбэков и городских пикапов на основе реальных моделей. Так, совсем недавно в Сети появилось пара изображений за подписью мастера с возрожденной Toyota Supra в популярном нынче кузове shooting break, а также с кросс-версией спорткупе.

Теперь же Рэйн решил поразмышлять на тему Lamborghini Urus, ставшего, между прочим, самым популярным автомобилем бренда в России. Напомним, что в движение дорогостоящий «паркетник» приводится производительным 650-сильным мотором.

Стоит отметить, что у «итальянца» не только исчез второй ряд сидений, а вместо него появился грузовой отсек. Кроссовер получил еще и увеличенный дорожный просвет, более широкие колесные арки и диски с бэдлоками, обутые во внедорожную «резину». Переднюю часть автомобиля художник оставил нетронутой.

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15 февраля 2019
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