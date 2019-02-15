Как будет выглядеть роскошный Lamborghini Urus в кузове пикап

Молодой талантливый художник из Таллина Рэйн Приск (Rain Prisk) уже успел прославиться своими рендерами различных несуществующих универсалов, хетчбэков и городских пикапов на основе реальных моделей. Так, совсем недавно в Сети появилось пара изображений за подписью мастера с возрожденной Toyota Supra в популярном нынче кузове shooting break, а также с кросс-версией спорткупе.

Теперь же Рэйн решил поразмышлять на тему Lamborghini Urus, ставшего, между прочим, самым популярным автомобилем бренда в России. Напомним, что в движение дорогостоящий «паркетник» приводится производительным 650-сильным мотором.

Стоит отметить, что у «итальянца» не только исчез второй ряд сидений, а вместо него появился грузовой отсек. Кроссовер получил еще и увеличенный дорожный просвет, более широкие колесные арки и диски с бэдлоками, обутые во внедорожную «резину». Переднюю часть автомобиля художник оставил нетронутой.