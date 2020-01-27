Почему машина может потерять управление на ровной, прямой и чистой дороге

Причин, от чего чистый асфальт зимой может оказаться скользким для машины, по большому счету, две. Во-первых, он может быть покрыт незаметной для глаза тончайшей пленкой льда или слякоти из-за использования реагентов. Во-вторых, машина с ошипованными колесами на чистом от снега покрытии имеют отнюдь не впечетляющее сцепление с дорожным полотном. Как, впрочем, и всесезонная резина, когда на улице стоит приличный мороз. Таковы объективные предпосылки внезапной потери управляемости на с виду чистом асфальте. Если держать их в уме и адекватно им вести машину, все будет в порядке.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Это справедливо ровно до тех пор, пока не вмешаются субъективные причины потери управления на скользком покрытии, а имено — действия водителя. У многих из них при виде чистого асфальта автоматически включается «летний режим» вождения. А у некоторых он и не выключается никогда…

Это выражается, например, в резком рулении. Едет машина ровно и прямо по черному асфальту, но в какой-то момент, попав на более скользкое место, слегка идет бочком. И тут водитель вместо плавного и аккуратного выравнивания, испугавшись «заноса», резко дергает рулем, пытаясь поскорее вернуть авто на курс.