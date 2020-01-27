Почему машина может потерять управление на ровной, прямой и чистой дороге

Причин, от чего чистый асфальт зимой может оказаться скользким для машины, по большому счету, две. Во-первых, он может быть покрыт незаметной для глаза тончайшей пленкой льда или слякоти из-за использования реагентов. Во-вторых, машина с ошипованными колесами на чистом от снега покрытии имеют отнюдь не впечетляющее сцепление с дорожным полотном. Как, впрочем, и всесезонная резина, когда на улице стоит приличный мороз. Таковы объективные предпосылки внезапной потери управляемости на с виду чистом асфальте. Если держать их в уме и адекватно им вести машину, все будет в порядке.
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
Это справедливо ровно до тех пор, пока не вмешаются субъективные причины потери управления на скользком покрытии, а имено — действия водителя. У многих из них при виде чистого асфальта автоматически включается «летний режим» вождения. А у некоторых он и не выключается никогда…
Это выражается, например, в резком рулении. Едет машина ровно и прямо по черному асфальту, но в какой-то момент, попав на более скользкое место, слегка идет бочком. И тут водитель вместо плавного и аккуратного выравнивания, испугавшись «заноса», резко дергает рулем, пытаясь поскорее вернуть авто на курс.
От столь грубого обращения на скользком покрытии машину начинает всерьез тащить уже в противоположную сторону, водитель паникует еще сильнее, начинает крутить рулем вообще во все стороны. Тут авто становится полностью неуправляемым и летит, крутясь как волчок, по непредсказуемой траектории навстречу аварии.
ПОЛЕТАЕМ?
К точно такому же финалу — «вальсу» на встречную полосу или в столб, — приводит и другой вариант неожиданной и внезапной потери управления, как говорится, «на ровном месте». Происходит это, например, при обгоне. Водитель, расслабленный отсутствием на дороге снега, на приличной скорости обходит тихохода и решает снизить скорость до более безопасной. Но делает это путем слишком резкого отпускания педали «газа».
В результате вращение ведущих колес на какой-то момент резко тормозятся двигателем и машину срывает в занос. В большинстве случаев даже опытный драйвер не успевает вывести машину из него. Хотя опытный, для начала, не будет резко бросать «газ» после обгона…
ГАЗ ДО ОТКАЗА
Акселератор вообще любит играть злые шутки с водителем на с виду чистой, а на самом деле скользкой дороге. Например в повороте, даже на минимальных скоростях. Нажал посильнее — как летом, а машина потеряла управление: понесло «мордой» (у переднеприводных) или кормой (на заднем приводе) в сугроб на обочине!