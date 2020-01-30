Хуже, чем ожидалось: Nissan продолжает сокращать персонал и закрывает два завода

Полгода назад речь шла об увольнении 12 500 сотрудников компании Nissan и сокращении производственных мощностей на 10%. Теперь же к этим цифрам добавится еще не менее 4300 рабочих и два закрытых завода. По меньшей мере, об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники.

Каким предприятиям угрожает ликвидация, не уточняется. Но, по непроверенным данным, кризис коснется производств в США и Европе. Это позволит компании к 2023 году сэкономить 4,4 млрд. долларов. Кроме того, автостроитель собирается урезать глобальную продуктовую линейку с 69 до 62 моделей.

Причиной критического положения дел назвают стратегию нечистого на руку Карлоса Гона, пустившего слишком большие средства на рекламу и продвижение. Бывший топ-менеджер, к слову сказать, предсказал неминуемый крах компании года через два-три.

Кстати, в начале этого года начали поговаривать о том, что Nissan тайно готовится расторгнуть партнерские отношения с Renault. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», японцы официально опровергли сомнительные слухи.