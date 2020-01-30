Какой поворотник и когда надо включать на перекрестке с круговым движением

Чтобы понять механизм выезда на перекресток с круговым движением, надо представить, что вы едете по извилистой дороге. Вы же не включаете поворотник, всякий раз повторяя траекторию дороги рулем. Так и с выездом на кольцо. Если дорога двухрядная, то выезжать на него можно, согласно п. 8.5 ПДД, с обоих рядов, при этом моргать поворотником вовсе не обязательно. Круговое движение на территории Российской Федерации организовано против часовой стрелки, что обозначено знаком 4.3, а сам круг является главной дорогой. То есть, по сути, продолжением той, по который двигалось транспортное средство до выезда на кольцо.

Нюансы поджидают водителей уже на кругу. Если дорога двухрядная, а на кругу вы сразу планируете повернуть направо, то заранее стоит занять правый ряд. И на кольце двигаться так же по крайне правому ряду. При этом, находясь на кругу, необходимо указать правым поворотником остальным участникам движения, что вы намерены съехать с круга на первом же повороте.