Какой поворотник и когда надо включать на перекрестке с круговым движением

Чтобы понять механизм выезда на перекресток с круговым движением, надо представить, что вы едете по извилистой дороге. Вы же не включаете поворотник, всякий раз повторяя траекторию дороги рулем. Так и с выездом на кольцо. Если дорога двухрядная, то выезжать на него можно, согласно п. 8.5 ПДД, с обоих рядов, при этом моргать поворотником вовсе не обязательно. Круговое движение на территории Российской Федерации организовано против часовой стрелки, что обозначено знаком 4.3, а сам круг является главной дорогой. То есть, по сути, продолжением той, по который двигалось транспортное средство до выезда на кольцо.
Нюансы поджидают водителей уже на кругу. Если дорога двухрядная, а на кругу вы сразу планируете повернуть направо, то заранее стоит занять правый ряд. И на кольце двигаться так же по крайне правому ряду. При этом, находясь на кругу, необходимо указать правым поворотником остальным участникам движения, что вы намерены съехать с круга на первом же повороте.
Если ваш съезд находится дальше по кругу, то тогда еобходимо занять крайнюю левую полосу, и двигаться с включенным левым поворотником. При подъезде к нужному повороту водитель, разумеется, указав правым поворотником направление своего маневра, должен перестроится в правую полосу, и подъезжать к своему повороту с включенным правым поворотником.
Норматива, за сколько нужно включить поворотник до поворота, как такового нет. Но Правила гласят, что водитель обязан обозначить свое намерение повернуть заблаговременно, чтобы другие участники движения его заметили.
Важно помнить, что поворотники нужны для того, чтобы обозначить, какую из дорог вы выбрали на перекрестке, а также при перестроении из ряда в ряд. Если у вас не работают поворотники, то это вовсе не повод игнорировать ПДД и заставлять других участников движения угадывать ваши желания. Иными словами, поворачиваете налево, должны обозначить свой маневр вытянутой из окна левой рукой. Поворачиваете направо — высовываете в окно левую руку, согнутую в локте и поднятую вверх.