Карлос Гон — вон: когда распадется альянс Renault-Nissan-Mitsubishi-АВТОВАЗ

Мировой автопром в самом ближайшем будущем явно ждут «интересные времена». А все из-за того, что топ-менеджеру альянса Renault-Nissan-Mitsubishi-АВТОВАЗ предъявили обвинение в ряде махинаций, после чего он был арестован токийской прокуратурой.
Максим Строкер

Первые сообщения об аресте 19 ноября японскими правоохранителями самого Карлоса Гона, человека, которого не нужно представлять никому, кто хоть сколько-нибудь интересуется автомобильным миром, поначалу показалось неким недоразумением. Однако уже через несколько часов стало ясно, что блистательная карьера топ-менеджера в одночасье закатилась. Идеологу и архитектору суперальянса автопроизводителей Renault-Nissan-Mitsubishi-АВТОВАЗ-Daimler-Dongfeng официально предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов.

Центральный офис Nissan выпустил спецсообщение, в котором подтвердил, что Карлос Гон и его ближайший сподвижник — член совета директоров Nissan Грег Келли «сообщали в отчетах по ценным бумагам на Токийской фондовой бирже о размерах компенсации. При этом они указывали суммы, которые были меньше фактических в целях занижения заявленных размеров премий Карлоса Гона».

Кроме того, японские новостные агентства сообщают, что обвиняемый бесплатно использовал элитные резиденции компании Nissan в Нидерландах и трех других странах. И следствие считает, что получение этих привилегий должно было быть задекларировано.

Также, по сообщениям японских СМИ, Гона и его сотоварища подозревают в присвоении части средств, предназначенных для выплаты в качестве поощрения другим топ-менеджерам Nissan. На данный момент уже известно, что по японским законам ему грозит 10 лет тюрьмы и штраф до 10 млн. иен — около 89 000 долларов. Представители Nissan и Mitsubishi уже ясно выразились, что с Гоном им больше не по пути.

В Renault пока ограничились нейтральным отсутствием претензий к Гону. Однако мало кто сомневается, что внезапно ставшего уголовником руководителя попросят на выход и оттуда. Ведь только на новостях об аресте 64-летнего топ-менеджера на Токийской бирже акции Nissan упали на 5,45%, а Mitsubishi — аж на 6,85%. Даже японский биржевой индекс Nikkei 225 отреагировал — снизился на 1,09%. В Париже акции Renault рухнули сразу на 15%.

Неужели столь велика оказалась роль личности в этой автомобильной истории? На самом деле — да, очень велика. По большому счету, Гон был тем «мотором», без которого альянс Renault-Nissan вряд ли бы состоялся. Теперь в этот конгломерат, объединивший в общий «кулак» мощные финансовые ресурсы, производство и технологический потенциал, входят еще и Mitsubishi с АВТОВАЗом. Именно Гон вел дело к все более тесному партнерству этого альянса с Daimler и Dongfeng.

Союз с Daimler, кстати, дал машинам Nissan-Infiniti очень много с точки зрения общего технологического уровня агрегатов. А дружба с Dongfeng открывала широчайшие перспективы бездонного китайского рынка. С уходом Гона все эти проекты оказываются под вопросом. И очень большим вопросом.

Куча аналитиков уже успела предсказать неизбежное в ближайшем будущем если не дробление альянса, то, как минимум, обособление его частей в своих нишах и рынках: «японцы» — у себя, «французы» — у себя. О планах экспансии автоконгломерата на рынок США, вынашиваемых Гоном, также, по мнению наблюдателей, можно забыть.

Возможно, что все так и будет. Однако никто не отменял глобальной тенденции, которая вынуждает автопроизводителей к укрупнениям и слияниям, диктуемым логикой битвы за рынки. Так что рано пока петь реквием по Renault-Nissan и иже сними.

Тем более, что конкретно российский авторынок эта глобальная «буря в автопроме» всерьез вряд ли затронет. Как сообщил порталу «АвтоВзгляд» директор по связям с общественностью Nissan Russia Роман Скользкий, на деятельность компании «Ниссан» в России сложившаяся ситуация никак не отразится.

АВТОВАЗ как контролировался, так и будет контролироваться Renault, значит тут тоже принципиальных изменений не предвидится. Поэтому нам остается, как говорится, «запастись попкорном» и радоваться: в автомобильной отрасли впервые после американского «дизельгейта» произошло хоть что-то по-настоящему интересное, обещающее хоть какие-то заметные изменения. А то однообразные реляции об электромобильных и прочих «зеленых» достижениях автобрендов уже как-то подутомили…

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20 ноября 2018
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