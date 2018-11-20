Карлос Гон — вон: когда распадется альянс Renault-Nissan-Mitsubishi-АВТОВАЗ

Кроме того, японские новостные агентства сообщают, что обвиняемый бесплатно использовал элитные резиденции компании Nissan в Нидерландах и трех других странах. И следствие считает, что получение этих привилегий должно было быть задекларировано.

Также, по сообщениям японских СМИ, Гона и его сотоварища подозревают в присвоении части средств, предназначенных для выплаты в качестве поощрения другим топ-менеджерам Nissan. На данный момент уже известно, что по японским законам ему грозит 10 лет тюрьмы и штраф до 10 млн. иен — около 89 000 долларов. Представители Nissan и Mitsubishi уже ясно выразились, что с Гоном им больше не по пути.

В Renault пока ограничились нейтральным отсутствием претензий к Гону. Однако мало кто сомневается, что внезапно ставшего уголовником руководителя попросят на выход и оттуда. Ведь только на новостях об аресте 64-летнего топ-менеджера на Токийской бирже акции Nissan упали на 5,45%, а Mitsubishi — аж на 6,85%. Даже японский биржевой индекс Nikkei 225 отреагировал — снизился на 1,09%. В Париже акции Renault рухнули сразу на 15%.