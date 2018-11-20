Карлос Гон — вон: когда распадется альянс Renault-Nissan-Mitsubishi-АВТОВАЗ

Первые сообщения об аресте 19 ноября японскими правоохранителями самого Карлоса Гона, человека, которого не нужно представлять никому, кто хоть сколько-нибудь интересуется автомобильным миром, поначалу показалось неким недоразумением. Однако уже через несколько часов стало ясно, что блистательная карьера топ-менеджера в одночасье закатилась. Идеологу и архитектору суперальянса автопроизводителей Renault-Nissan-Mitsubishi-АВТОВАЗ-Daimler-Dongfeng официально предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов.
Центральный офис Nissan выпустил спецсообщение, в котором подтвердил, что Карлос Гон и его ближайший сподвижник — член совета директоров Nissan Грег Келли «сообщали в отчетах по ценным бумагам на Токийской фондовой бирже о размерах компенсации. При этом они указывали суммы, которые были меньше фактических в целях занижения заявленных размеров премий Карлоса Гона».