В России Hyundai Sonata получил новый мотор и сильно подешевела

Если до сегодняшнего дня Hyundai Sonata была представлена россиянам лишь с 2,5-литровым MPi мощностью 180 л. с. с аккомпанирующим ему шестискоростным «автоматом», то теперь корейский седан доступен еще и со 150-сильным бензиновым мотором, работающим с той же АКП.

Так что и прайс, начинающийся раньше от 1 799 000 рублей, теперь стартует от 1 499 000. Авто с новым мотором предложено в трех комплектациях Classic, Comfort и Style. Последнюю, кстати, можно дополнить пакетом систем активной безопасности Smart Sense.

В базовой версии «четырехдверка» оснащается светодиодной оптикой, двухзонной климатической установкой, парктрониками спереди и сзади, восьмидюймовый монитором «мультимедийки» с возможностью интеграции сразу двух смартфонов.

Напомним, что вместе с запуском на рынок восьмой «Сонаты», как уже писал портал «АвтоВзгляд», бренд открыл работу нового онлайн-сервиса, где можно забронировать конкретный автомобиль в желаемой комплектации у нужного дилера, причем без гарантийных сборов.