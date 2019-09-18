В Hyundai придумали центральную подушку безопасности

Фото: Hyundai
Компания Hyundai запатентовала свежую разработку в области безопасности — эйрбег нового типа. Подушка, призванная сильно сократить травмы головы во время ДТП, в будущем появится в списках оснащения серийных авто бренда.
Светлана Ермолаева

Инженеры Hyundai придумали новую подушку безопасности — она раскрывается между водителем и передним пассажиром. Функция такого эйрбега — разделить при аварии между собой кресла первого ряда и предотвратить черепно-мозговые травмы от столкновения двух человек. Если же впереди сидит только рулевой, то подушка станет дополнительной защитой при боковом ударе.

Стоит отметить, что аналогичные повреждения — не редкость. По статистике,они встречаются чуть ли не в 45% случаев. Причем разработчики уверяют, что технология сократит травматизм на 80%.

Напомним, что буквально летом специалисты Hyundai презентовали целый комплекс безопасности нового поколения, умеющий ставить диагноз, покуда скорая добирается до места ДТП. Система отправляет предварительное заключение аварийно-спасательным службам, сокращая время медикам и прочим экспертам.

вред здоровью, новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, безопасность дорожного движения, автозаводы, авария, ДТП, технология
18 сентября 2019
100