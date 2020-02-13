Мировой автопром убивает забота об экологии

Снижение продаж легковых автомобилей, как уже писал портал «АвтоВзгляд» зафиксировано практически во всех странах. Максимально упал авторынок Китая и Мексики (на 8,3% и 8% соответственно). В Канаде продажи авто снизились на 3,4%. Российский рынок автомобилей «похудел» относительно не сильно, на 2,3% (но это «похудание» продолжается не первый год), а американский — на 1,4%.

Снижение автопродаж в КНР, в первую очередь, связано с тарифной войной с США. На Китай приходится четверть всех мировых продаж, потому падение спроса в КНР стало особо заметным. Торговые ограничения отразились не только на уровне спроса, но и на показателях производства запчастей и комплектующих. По прогнозам, китайские показатели снизятся ещё на 10% до конца года. Но помимо особенностей отношений между отдельными государствами, есть и общемировые причины падения продаж автомобилей. Одна из основных — постоянно растущие экологические требования.

С 2020 года в Евросоюзе вступило в силу ограничение, допускающее к продаже только автомобили, двигатели которых отвечают требованиям стандарта «Евро-5». Постоянное ужесточение экологических ограничений вынуждает производителей к изменению технологий и перестройке производственных процессов, что отрицательно влияет на финансовую устойчивость компаний.