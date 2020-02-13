Мировой автопром убивает забота об экологии

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По данным консалтинговой компании LMC Automotive, продажи на рынке автомобилей в 2019 году снизились на 4,4%. Обывателю цифра может показаться незначительной, однако специалисты говорят об обвале, предрекая мировому автопрому самое мрачное будущее. Почему, разобрался портал «АвтоВзгляд».

Снижение продаж легковых автомобилей, как уже писал портал «АвтоВзгляд» зафиксировано практически во всех странах. Максимально упал авторынок Китая и Мексики (на 8,3% и 8% соответственно). В Канаде продажи авто снизились на 3,4%. Российский рынок автомобилей «похудел» относительно не сильно, на 2,3% (но это «похудание» продолжается не первый год), а американский — на 1,4%.

Снижение автопродаж в КНР, в первую очередь, связано с тарифной войной с США. На Китай приходится четверть всех мировых продаж, потому падение спроса в КНР стало особо заметным. Торговые ограничения отразились не только на уровне спроса, но и на показателях производства запчастей и комплектующих. По прогнозам, китайские показатели снизятся ещё на 10% до конца года. Но помимо особенностей отношений между отдельными государствами, есть и общемировые причины падения продаж автомобилей. Одна из основных — постоянно растущие экологические требования.

С 2020 года в Евросоюзе вступило в силу ограничение, допускающее к продаже только автомобили, двигатели которых отвечают требованиям стандарта «Евро-5». Постоянное ужесточение экологических ограничений вынуждает производителей к изменению технологий и перестройке производственных процессов, что отрицательно влияет на финансовую устойчивость компаний.

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Параллельно с усилением мер по защите экологии снижается и спрос на машины с двигателями внутреннего сгорания. Растет число граждан, предпочитающих общественный транспорт или велосипеды. Многие и вовсе отказываются от личных машин, а при возникновении необходимости в транспортном средстве обращаются к услугам компаний по аренде автомобилей.

Эксперты полагают, что в течение 2020 года авторынок потеряет еще 3—5%, так как все факторы, негативно влияющие на продажи, имеют системный характер. В свою очередь, это станет причиной уменьшения темпов промышленного производства и замедления экономики. В особенности проблема отразится на тех странах, где автомобильное производство и экспорт составляют существенную долю ВВП.

При этом надежды на светлое электромобильное будущее может не оправдаться — электрокары на сегодняшний день слишком дорогое удовольствие для подавляющего большинства граждан даже вполне благополучных стран. А Россия так и вообще официально отказалась от этого вектора развития автопрома. К тому же, как не устают говорить автоэксперты, их производство и утилизация наносят окружающей среде куда больший вред, чем т/с с традиционными двигателями. Да и при массовом переходе на эти машины миру просто не хватит энергии для их зарядки, особенно на повсеместном неприятии атомных электростанций.

двигатель, автопродажи, авторынок
13 февраля 2020
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