Мировой автопром убивает забота об экологии

Снижение продаж легковых автомобилей, как уже писал портал «АвтоВзгляд» зафиксировано практически во всех странах. Максимально упал авторынок Китая и Мексики (на 8,3% и 8% соответственно). В Канаде продажи авто снизились на 3,4%. Российский рынок автомобилей «похудел» относительно не сильно, на 2,3% (но это «похудание» продолжается не первый год), а американский — на 1,4%.
Снижение автопродаж в КНР, в первую очередь, связано с тарифной войной с США. На Китай приходится четверть всех мировых продаж, потому падение спроса в КНР стало особо заметным. Торговые ограничения отразились не только на уровне спроса, но и на показателях производства запчастей и комплектующих. По прогнозам, китайские показатели снизятся ещё на 10% до конца года. Но помимо особенностей отношений между отдельными государствами, есть и общемировые причины падения продаж автомобилей. Одна из основных — постоянно растущие экологические требования.
С 2020 года в Евросоюзе вступило в силу ограничение, допускающее к продаже только автомобили, двигатели которых отвечают требованиям стандарта «Евро-5». Постоянное ужесточение экологических ограничений вынуждает производителей к изменению технологий и перестройке производственных процессов, что отрицательно влияет на финансовую устойчивость компаний.
Параллельно с усилением мер по защите экологии снижается и спрос на машины с двигателями внутреннего сгорания. Растет число граждан, предпочитающих общественный транспорт или велосипеды. Многие и вовсе отказываются от личных машин, а при возникновении необходимости в транспортном средстве обращаются к услугам компаний по аренде автомобилей.
Эксперты полагают, что в течение 2020 года авторынок потеряет еще 3—5%, так как все факторы, негативно влияющие на продажи, имеют системный характер. В свою очередь, это станет причиной уменьшения темпов промышленного производства и замедления экономики. В особенности проблема отразится на тех странах, где автомобильное производство и экспорт составляют существенную долю ВВП.
При этом надежды на светлое электромобильное будущее может не оправдаться — электрокары на сегодняшний день слишком дорогое удовольствие для подавляющего большинства граждан даже вполне благополучных стран. А Россия так и вообще официально отказалась от этого вектора развития автопрома. К тому же, как не устают говорить автоэксперты, их производство и утилизация наносят окружающей среде куда больший вред, чем т/с с традиционными двигателями. Да и при массовом переходе на эти машины миру просто не хватит энергии для их зарядки, особенно на повсеместном неприятии атомных электростанций.