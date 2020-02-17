Когда УАЗ «Патриот» второго поколения приедет к дилерам

В частности, если верить порталу drom.ru, в распоряжении которого также оказались дизайнерские эскизы автомобиля, «Патриот» сохранит узнаваемый силуэт, хотя и при серьезно переработанных передней части и корме автомобиля. Фары станут меньше по площади, а фонари, наоборот, увеличатся. При этом вся внешняя светотехника будет на светодиодах. В прошлое уйдут пластиковые расширители арок, а в целом внедорожник с модернизированным «коробчатым» дизайном начнет напоминать такие модели, как новейший Land Rover Defender, Mercedes G-класса и, возможно, возрожденный Ford Bronco.

Под кузовом наконец-то мы увидим новую раму — старая, образца 1972-го года, показывала никудышные результаты в тестах на безопасность. Лонжероны станут выше и толще, а в передней части появится зона с запрограммированной деформацией. Передняя подвеска — независимая, а сзади останется неразрезной мост. Но в качестве упругих элементов «по кругу» применят пружины — сейчас сзади стоят листовые рессоры.

Линейка двигателей включит в себя три бензиновых агрегата и турбодизель. Начальные комплектации вооружат 2,5-литровым «атмосферником» (145 л. с., 240 Нм), турбодвигатель объемом 2,3 л окажется доступен в двух вариантах форсировки –150 л. с. и 330 Нм и 170 л. с. и 350 Нм. Турбодизель объемом 2,2 л достанется «Патриоту» от фургона Ford Transit, которые продолжают выпускать в России. На коммерческой технике он развивает 125, 136 и 155 л. с., а максимальный крутящий момент достигает 385 Нм.