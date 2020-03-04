Почему в России откладывается старт продаж нового Skoda Rapid

Ожидалось, что Skoda Rapid второго поколения будет доступен нашим соотечественникам в первом квартале 2020 года. И хотя автостроитель не называл точной даты, предполагалось, что свежий лифтбэк можно будет купить уже в марте.

Однако, как сообщил порталу «АвтоВзгляд» руководитель направления PR марки Skoda Тимур Алиев, «наиболее реалистичный срок выхода модели на рынок — май 2020 года». Дело в том, что на калужском заводе Volkswagen Group временно сократится ежедневный объем производства этой модели из-за дефицита компонентов от международного поставщика. Речь идет о задней оптике.

Напомним, второй Rapid приобрел новую внешность с шестиугольной радиаторной решеткой, свежей оптикой, иными бамперами и более покатым капотом. Разработчики полностью перелицевали интерьер, оснастив авто новой «мультимедийкой» и двухспицевым рулевым колесом с обогревом. Причем доплачивать за новации не придется: стартовый ценник останется прежним.