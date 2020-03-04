Как серьезно сэкономить на покупке городского кроссовера

За прошлый год почти половина всех проданных в России легковушек относились именно к классу кроссоверов. Высокий уровень потребительского интереса к таким машинам сохраняется несмотря на то, что они, как правило, стоят заметно дороже соразмерных им седанов и хетчбэков. Но есть несколько небольших хитростей для того, чтобы купить вожделенный SUV за относительно небольшие деньги.
Прежде всего, если мы рассчитываем преимущественно на городскую эксплуатацию машины и не планируем покорять лесовозные колеи, то сразу можно вычеркнуть из списка оснащения нашей будущей машины полный привод. Автодилеры за него, чаще всего, просят существенно раскошелиться. В реальной же жизни как минимум 90% кроссоверов вообще никогда не покидают асфальтированных дорог. И самое суровое бездорожье, с которым они сталкиваются, это последствия сильного снегопада во дворе многоэтажки.
Отказ от полноприводной трансмиссии позволяет сделать еще один шаг в направлении снижения цены: сознательно выбрать наименее мощный двигатель в линейке. Ведь ему не придется крутить вторую пару колес, значит справится. Особенно в городе, где реальная скорость редко поднимается выше 80 км/ч. Тем более, что нормальный водитель в своей повседневной жизни прекрасно обходится без молниеносных стартов со светофора.
Можно было бы посоветовать ради снижения цены авто остановить выбор на более дешевой механической коробке передач вместо «автомата». Однако городу присущи пробки, где АКП все-таки предпочтительнее МКП. Поэтому экономить на трансмиссии таким образом, на наш взгляд — совсем уж крайняя мера, которой имеет смысл постараться избежать.
Далее, не стоит «вестись» на предложения менеджеров автосалонов и соглашаться на оснащение вашей будущей машины всевозможными «пакетами». У разных производителей они называются по-разному, но по сути это всевозможные вариации «спортивного», «внедорожного» и им подобных комплектов дополнительного оснащения.
Реальной пользы от них (кроме эстетики), чаще всего вы не ощутите, а цену машины они поднимают порой заметно. Среди подобных комплектов дополнительных опций самым полезным, как правило, является «зимний» пакет, включающий дополнительные системы обогрева зеркал, лобового стекла и тому подобное. Штуки эти действительно удобные, но ради экономии можно и вручную «лобовуху» от снега поочищать, не развалимся! Также можно сэкономить, отказавшись доплачивать за кожаный салон и нестандартный цвет кузова.
Да и на мультимедийную систему если тратиться, то по-минимуму: «радио» и USB-вход нас вполне устроят. Большинство функций продвинутой электроники — например, навигацию и всевозможные «кар-плеи», вполне может выполнять почти любой современный смартфон!