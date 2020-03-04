Как серьезно сэкономить на покупке городского кроссовера

За прошлый год почти половина всех проданных в России легковушек относились именно к классу кроссоверов. Высокий уровень потребительского интереса к таким машинам сохраняется несмотря на то, что они, как правило, стоят заметно дороже соразмерных им седанов и хетчбэков. Но есть несколько небольших хитростей для того, чтобы купить вожделенный SUV за относительно небольшие деньги.

Прежде всего, если мы рассчитываем преимущественно на городскую эксплуатацию машины и не планируем покорять лесовозные колеи, то сразу можно вычеркнуть из списка оснащения нашей будущей машины полный привод. Автодилеры за него, чаще всего, просят существенно раскошелиться. В реальной же жизни как минимум 90% кроссоверов вообще никогда не покидают асфальтированных дорог. И самое суровое бездорожье, с которым они сталкиваются, это последствия сильного снегопада во дворе многоэтажки.

Отказ от полноприводной трансмиссии позволяет сделать еще один шаг в направлении снижения цены: сознательно выбрать наименее мощный двигатель в линейке. Ведь ему не придется крутить вторую пару колес, значит справится. Особенно в городе, где реальная скорость редко поднимается выше 80 км/ч. Тем более, что нормальный водитель в своей повседневной жизни прекрасно обходится без молниеносных стартов со светофора.