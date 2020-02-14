В России стартовали продажи новейшего Skoda Karoq

Компактный Skoda Karoq представили широкой публике еще весной 2017 года, после чего автомобиль вышел на европейский рынок. До россиян же автомобиль добрался только теперь. Сегодня «чех» предложен с 1,4-литровым турбомотором мощностью 150 л. с., агрегатированным с восьмискоростной АКП и системой переднего привода.
Ценник новинки стартует от 1 499 000 рублей. Столько придется отдать за авто в комплектации Ambition, в чьем списке оснащения числятся черные рейлинги на крыше, боковые зеркала и форсунки стеклоомывателя с подогревом и 16-дюймовые легкосплавные колесные диски.
Karoq в версии Style с тем же движком и «автоматом» обойдется в 1 673 000 рублей. За эти деньги покупатель получает кроссовер с комбинированной отделкой салона, задним центральным подлокотником атмосферной подсветкой с десятью оттенками на выбор.
Как уже писал портал «АвтоВзгляд», в четвертом квартале прикатит «Карок» в базовой комплектации Active. На его вооружении будет стоять 110-сильный атмосферный движок объемом 1,6 л, работающий вкупе с «механикой» или шестидиапазонной АКП, распределяющими крутящий момент на передние колеса. Его оценят приблизительно в 1 300 000 рублей. В то же время россиянам предложат «паркетник» с полным приводом.