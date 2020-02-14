В России стартовали продажи новейшего Skoda Karoq

Компактный Skoda Karoq представили широкой публике еще весной 2017 года, после чего автомобиль вышел на европейский рынок. До россиян же автомобиль добрался только теперь. Сегодня «чех» предложен с 1,4-литровым турбомотором мощностью 150 л. с., агрегатированным с восьмискоростной АКП и системой переднего привода.

Ценник новинки стартует от 1 499 000 рублей. Столько придется отдать за авто в комплектации Ambition, в чьем списке оснащения числятся черные рейлинги на крыше, боковые зеркала и форсунки стеклоомывателя с подогревом и 16-дюймовые легкосплавные колесные диски.