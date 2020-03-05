Стартовало производство LADA XRAY Cross в спецверсии с новой медиасистемой

Правда, когда LADA XRAY Cross Instinct появится в шоу-румах, АВТОВАЗ держит в секрете. Но если опираться на прошлый опыт, то можно предположить, что до старта продаж придется подождать около месяца.

Особая «пятидверка» повышенной проходимости получит крышу, корпуса боковых зеркал и легкосплавные диски черного цвета. А салон украсят новая обивка, глянцевые дверные ручки угольного оттенка и логотип с названием версии.