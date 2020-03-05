Стартовало производство LADA XRAY Cross в спецверсии с новой медиасистемой

Фото: LADA
АВТОВАЗ объявbk о запуске производства «лифтованного» хетчбэка LADA XRAY Cross в особой версии Instinct. Автомобиль, как выяснил портал «АвтоВзгляд», будет отличаться обилием декоративных элементов черного цвета, но главное — обзаведется новой мультимедийной системой с онлайн-сервисами.

Правда, когда LADA XRAY Cross Instinct появится в шоу-румах, АВТОВАЗ держит в секрете. Но если опираться на прошлый опыт, то можно предположить, что до старта продаж придется подождать около месяца.

Особая «пятидверка» повышенной проходимости получит крышу, корпуса боковых зеркал и легкосплавные диски черного цвета. А салон украсят новая обивка, глянцевые дверные ручки угольного оттенка и логотип с названием версии.

Но основной обновкой следует назвать информационно-развлекательный комплекс с голосовым помощником, 8-дюймовым экраном и доступом к онлайн-сервисам «Яндекса», включающим музыку и навигацию. К Сети такая «мультимедийка» подключается через 4G-модем. Кстати, автостроитель обещает покупателям в довесок к новому авто полгода бесплатного доступа в интернет.

О том, что Волжский автозавод планирует расширить продуктовую линейку за счет вывода на рынок «Иксрея» в самой навороченной комплектации, стало известно еще в октябре 2019 года. Как уточнял портал «АвтоВзгляд», тогда и были собраны первые экземпляры авто.

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5 марта 2020
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