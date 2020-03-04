Почему важно не прозевать изменение цвета выхлопа автомобиля

Причиной черного выхлопа у бензиновых моторов может быть неисправность системы зажигания или впрыска. В первом случае виновниками могут стать свечи, на которых образовался сильный нагар. Также смолистый густой дым может говорить о неисправностях систем питания или впрыска. В частности, неприятности могут исходить от забитых отложениями топливных форсунок, которые начинают лить, а не распылять топливо в камеру сгорания. Так же стоит проверить датчик массового расхода воздуха. Если он вышел из строя, то соотношение топлива и воздуха в смеси выйдет не оптимальными.

Белый пар рассказывает об избытке влаги в системе выпуска. При плохо прогретом моторе пары, пройдя путь от камеры сгорания до выхлопной трубы, успевают сконденсироваться в туман. Отсюда и пар. А вот если из трубы валят белые клубы — дело плохо. Это может говорить о пробитой прокладке головки блока. Цилиндры захлебываются охлаждающей жидкостью и словно насосом гонят антифриз в раскаленный выпускной коллектор.