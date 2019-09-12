«Яндекс.Навигатор» вроде бы научился распознавать шесть типов камер фиксации нарушений

Фото: Яндекс
Популярное у российских автомобилистов приложение «Яндекс.Навигатор» расширило свой функционал. Отныне онлайн-сервис различает гораздо больше типов камер, сообщая водителям, какой конкретно комплекс фиксации нарушений ПДД ждет их на дороге. Правда, избежать штрафов это не поможет.
Светлана Ермолаева

Разработчики научили «Яндекс.Навигатор» различать сразу шесть типов камер. Раньше он предупреждал только об устройствах, подстерегающих нарушителей скорости и правил движения в спецполосе. Теперь же пользователи будут узнавать еще, где их поджидают мобильные комплексы, а также «ловушки», контролирующие выезд на перекресток, несоблюдение дорожной разметки и правил остановки.

Стоит отметить, что пока новые камеры отображаются лишь в приложении для смартфонов и планшетов. Но позже они появятся и в других сервисах Yandex, где есть навигация. Данные о координатах модулей фиксации нарушений ПДД разработчики берут с официальных сайтов ГИБДД, ЦОДД и иных открытых источников.

Кроме того, базу пополняют сами «юзеры». Вот только пользователи и не дадут соврать, что огромное количество камер-радаров приложение, как не показывало, так и не показывает. Для того, чтобы получить полную информацию о «засадах», водители качают совсем другие программы.

Между тем, у специалистов «Яндекс» есть и другие направления работы. Одно из них — беспилотные автомобили. Компания вывела на испытания полсотни машин с автопилотом, обкатывая их на улицах Москвы и Тель-Авива, а также на дорогах технопарков «Сколково» и «Иннополис».

превышение скорости, разворот через сплошную, штрафы, ПДД, мобильные приложения, навигатор, смартфон, технология, ГИБДД
13 сентября 2019
438