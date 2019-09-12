«Яндекс.Навигатор» вроде бы научился распознавать шесть типов камер фиксации нарушений

Разработчики научили «Яндекс.Навигатор» различать сразу шесть типов камер. Раньше он предупреждал только об устройствах, подстерегающих нарушителей скорости и правил движения в спецполосе. Теперь же пользователи будут узнавать еще, где их поджидают мобильные комплексы, а также «ловушки», контролирующие выезд на перекресток, несоблюдение дорожной разметки и правил остановки.

Стоит отметить, что пока новые камеры отображаются лишь в приложении для смартфонов и планшетов. Но позже они появятся и в других сервисах Yandex, где есть навигация. Данные о координатах модулей фиксации нарушений ПДД разработчики берут с официальных сайтов ГИБДД, ЦОДД и иных открытых источников.

Кроме того, базу пополняют сами «юзеры». Вот только пользователи и не дадут соврать, что огромное количество камер-радаров приложение, как не показывало, так и не показывает. Для того, чтобы получить полную информацию о «засадах», водители качают совсем другие программы.

Между тем, у специалистов «Яндекс» есть и другие направления работы. Одно из них — беспилотные автомобили. Компания вывела на испытания полсотни машин с автопилотом, обкатывая их на улицах Москвы и Тель-Авива, а также на дорогах технопарков «Сколково» и «Иннополис».