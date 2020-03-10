В России стартовали продажи самого бюджетного Audi A6

Самый привлекательный ценник прикрепили к «четырехдверке» из Ингольштадта Audi A6 в версии 40 TFSI. Под капотом авто прячется двухлитровый бензиновый мотор с технологией «мягкий гибрид» мощностью 190 л. с. (320 Нм максимального крутящего момента). Седан, чей ценник начинается от 3 055 000 рублей, с нуля до первой сотни разгоняется за 7,9 с. при максимальной скорости, ограниченной 237 км/ч.

Чуть дороже — в 3 100 000 рублей — обойдется дизельный А6 в варианте 40 TDI. Такой автомобиль оснащен 190-сильным движком объемом 2 л с максимальным крутящим моментом в 400 Нм. Чтобы выстрелить с места до 100 км/ч, автомобилю требуется 8,4 с. Оба мотора работают с «роботом» S tronic и передним приводом.

Напомним, что в арсенале Audi A6 для наших соотечественников есть еще пара агрегатов — на 245 и 340 «лошадей» — на выбор. И первый, и второй оборудованы стартер-генератором, экономящим топливо.