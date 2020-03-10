Куда чаще всего увозят российских женщин на заднем сиденье авто

Аналитики ResearchMe в содружестве с «Ситимобил» выяснили, что каждая четвертая женщина 8 марта побывала в гостях! И вроде бы даже у друзей. Впрочем, понятие «друг» для прекрасной половины человечества — довольно обтекаемое.
Каждая пятая дамочка посетила родственников, а 19% опрошенных леди праздновали свой день дома. При этом лишь 10% респонденток хотели бы именно так встретить этот праздник.
Оказывается, что нужно нашим женщинам совсем другое. Так, 25% мечтают о путешествии, 18% хотели бы попасть в ресторан, а 14% — стать героинями романтического свидания. Да-да, друзья, цветами уже давно никого не удивить! Хотя и оказаться на 8 марта в магазине для взрослых треть россиянок совсем бы не хотела.
А вот прокатиться в автомобиле с импозантным водителем-мужчиной — еще как. При этом 30% опрошенных девушек потребовали иметь в машине специальную аптечку с лекарствами! А еще 79% наших дам хотят, чтобы «железный конь» был идеально чистым — и снаружи, и внутри.
Ох, уж эти фантазерки! Причем они не очень-то желали бы провести торжество в офисе (57%), да и на природу, пусть даже и на заднем сиденье роскошного авто, явно не спешат — 22%. Но зато 24% респондеток готовы «психануть», плюнув на свою фигуру и отказавшись от посещения спорт-зала.
Впрочем, фитнесом можно заняться и дома: мужчины — в помощь! Главное — не забывать об ухаживаниях. К примеру, дамы старше 45 лет чаще остальных хотят, чтобы водитель отворял им двери. Помните: все начинается с малого…