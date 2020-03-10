Куда чаще всего увозят российских женщин на заднем сиденье авто

Аналитики ResearchMe в содружестве с «Ситимобил» выяснили, что каждая четвертая женщина 8 марта побывала в гостях! И вроде бы даже у друзей. Впрочем, понятие «друг» для прекрасной половины человечества — довольно обтекаемое.

Каждая пятая дамочка посетила родственников, а 19% опрошенных леди праздновали свой день дома. При этом лишь 10% респонденток хотели бы именно так встретить этот праздник.

Оказывается, что нужно нашим женщинам совсем другое. Так, 25% мечтают о путешествии, 18% хотели бы попасть в ресторан, а 14% — стать героинями романтического свидания. Да-да, друзья, цветами уже давно никого не удивить! Хотя и оказаться на 8 марта в магазине для взрослых треть россиянок совсем бы не хотела.