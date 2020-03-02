Audi привезет в Россию совершенно новый кроссовер

В открытой базе Росстандарта появилось новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), оформленное на премиальный кроссовер на батарейках — первенца «зеленого» семейства бренда — Audi e-tron. Отметим, что документ не гарантирует старта продаж, а просто делает его возможным. Но, будем надеяться, что модель все же прикатит в российские шоу-румы марки. Наверняка, и на экологически-чистый паркетник найдется свой покупатель.

Согласно ОТТС, E-tron к нашим соотечественникам приедет лишь в версии 55 quattro с двумя электромоторами — на 192 л. с. (141 кВт) для передней оси, и на 234 «лошади» (172 кВт) — для задней. В сумме такая силовая установка выдает 408 сил, а одного заряда батарейки хватает на 400 км пути.

Кстати, в октябре прошлого года сертификацию прошел конкурент ингольштадтского электропаркетника — Mercedes-Benz EQC. Он уступает по габаритам, но мощность моторы развивают ту же. Правда, пока никаких данных о выводе «немца» на российский рынок нет.