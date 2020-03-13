АВТОВАЗ отказался от производства LADA Vesta c «роботом»

Еще в 2016 году главный инженер Волжского автозавода Харальд Грюбель, годом позже покинувший свой пост, признал роботизированную коробку передач с одним сцеплением не состоятельной, мешающей раскрыть весь потенциал мотора. Замена была найдена — вариатор Jatco.

Седаны и универсалы LADA Vesta обзавелись коробкой CVT в ноябре 2019 года. Но «роботы» оставались в ассортименте авто до последнего времени. Теперь же «Весточки» и вовсе не комплектуются такой коробкой.

Если кого-то этот факт огорчил, отчаиваться все же не стоит: у некоторых дилеров такие машины еще остались.

Напомним, что вариатор Jatco работает с 1,6-литровым мотором мощностью 113 л. с. разработки альянса Renault-Nissan. «Четырехдверка» с таким сердцем, чей прайс начинается от 751 900 рублей, с нуля до первой сотни разгоняется за 12,2 с.