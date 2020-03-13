Почему «мертвая зона» — на самом деле миф и отговорка неумех за рулем

Дорожная ситуация из серии «попал в мертвую зону» выглядит примерно следующим образом. Вашу машину по соседней полосе нагоняет другое транспортное средство — легковушка или мотоцикл.

В какой-то момент оно исчезает из отражения в боковом зеркале, но еще не захватывается вашим боковым зрением. В случае опережения такое положение вещей сохраняется достаточно короткий промежуток времени — пока транспортное средство из так называемой «мертвой зоны» не переместится вперед и не окажется пред вашими очами.

Случается также, что попутная машина едет в ней достаточно долгое время — на той же скорости, что и вы.

«Профессионалы» из числа водителей говорят в таких случаях, что перестроении ты можешь врезаться в невидимую тебе машину и стать виновником ДТП — как бы по объективной причине, из-за «мертвой зоны». Ее, кстати, иногда называют чуть иначе — «слепая зона».

В данном случае слово «профессионалы» было взято в кавычки не случайно. Дело в том, что для по-настоящему профессионального водителя никаких «мертвых зон» вокруг машины не существует.