Почему «мертвая зона» — на самом деле миф и отговорка неумех за рулем

Дорожная ситуация из серии «попал в мертвую зону» выглядит примерно следующим образом. Вашу машину по соседней полосе нагоняет другое транспортное средство — легковушка или мотоцикл.
В какой-то момент оно исчезает из отражения в боковом зеркале, но еще не захватывается вашим боковым зрением. В случае опережения такое положение вещей сохраняется достаточно короткий промежуток времени — пока транспортное средство из так называемой «мертвой зоны» не переместится вперед и не окажется пред вашими очами.
Случается также, что попутная машина едет в ней достаточно долгое время — на той же скорости, что и вы.
«Профессионалы» из числа водителей говорят в таких случаях, что перестроении ты можешь врезаться в невидимую тебе машину и стать виновником ДТП — как бы по объективной причине, из-за «мертвой зоны». Ее, кстати, иногда называют чуть иначе — «слепая зона».
В данном случае слово «профессионалы» было взято в кавычки не случайно. Дело в том, что для по-настоящему профессионального водителя никаких «мертвых зон» вокруг машины не существует.
Лет 30 назад, когда народ в массе своей «рассекал» на машинах типа классических «Жигулей», «Волг» и прочих «Москвичей», термин «мертвая зона» отчасти имел право на существование. Дело в том, что боковые зеркала моделей тех годов действительно плоховато отражали ситуацию по бокам машины.
Однако и тогда грамотные водители предпочитали при каждом перестроении активно вертеть головой и полностью контролировать обстановку вокруг своего авто.
Конструкция боковых зеркал на современных машинах не в пример совершеннее своих предшественников 30—40-летней давности. Они предоставляют водителю возможность следить за куда большим сектором по бокам.
Но это совершенно не мешает массе «драйверов» умудряться отыскивать рядом с собой «мертвую зону». Ну кто же признается, что забыл посмотреть в боковое зеркало перед перестроением? Никогда: это все «мертвая зона виновата», правда-правда!
Ну хорошо, допустим ты уверен в существовании этой самой «мертвой зоны»: кто тебе мешает повернуть голову и проконтролировать ее?! Лень или все-таки собственное раздолбайство?
Это, кстати, касается и водителей грузовиков, у которых, как принято считать, эта «слепая зона» расположена в районе правого переднего колеса. В интернете хватает советов в духе: не держись там, водитель легковушки, а то «профессионал» не увидит тебя и перестроится вправо прямо в твое авто. В этом случае вообще — без комментариев, как говорится.
Все водители грузовиков знают об этой «мертвой зоне», но только некоторые из них устраивают подобные ДТП. Потому как большинство все-таки смотрят в боковые зеркала перед перестроением. А некоторые из них еще и устанавливают дополнительные зеркальца — специально, чтобы правый передний угол своего «камиона» контролировать.
Одним словом, «мертвая» или «слепая» зоны вокруг машины — не более, чем удобная «отмазки» в попытках замаскировать собственную невнимательность и безалаберность. У по-настоящему умелого водителя ее нет. И быть не может.