«Двухпедальный» Exclusive: тест-драйв LADA Vesta с вариатором

Дела железные

У четырехцилиндрового «атмосферника» цепной привод ГРМ и алюминиевый блок цилиндров. Последнее означает, что от перегрева его надо беречь, иначе ремонт будет очень дорогим. Из плюсов отмечу, что мотор адаптирован под 92-й бензин, что, пусть и немного, но поможет снизить затраты на топливо.

Интересно, что адаптация силового агрегата на «Весту» потребовала минимум доработок: изменили опоры двигателя, систему выпуска, а приводы колес сделали одинаковой длины. Так что подруливать при резком разгоне теперь без надобности.

Вариатор Jatco с гидротрансформатором и двухступенчатым планетарным редуктором хотя и не новинка (такой же стоит на LADA XRAY Cross). но он получил оригинальные настройки, рычаг от забытого у нас седана Renault Fluence и подсветку индикаторов положения рукояти селектора.