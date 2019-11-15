«Двухпедальный» Exclusive: тест-драйв LADA Vesta с вариатором

Все-таки слухи просто так не появляются. В октябре мы писали о том, что Vesta с «роботом» готова покинуть рынок. Тогда пресс-служба завода ответила, что, мол, слухи не комментируем.
Прошел месяц и вот вам факты: «робота» в семействе Vesta больше не будет. Вместо него приходит японский вариатор Jatco и новый силовой агрегат. Это хорошо знакомый 1,6-литровый двигатель (113 л. с.) H4M (он же HR-16) альянса Renault-Nissan, производство которого локализовано на АВТОВАЗе.
Дела железные
У четырехцилиндрового «атмосферника» цепной привод ГРМ и алюминиевый блок цилиндров. Последнее означает, что от перегрева его надо беречь, иначе ремонт будет очень дорогим. Из плюсов отмечу, что мотор адаптирован под 92-й бензин, что, пусть и немного, но поможет снизить затраты на топливо.
Интересно, что адаптация силового агрегата на «Весту» потребовала минимум доработок: изменили опоры двигателя, систему выпуска, а приводы колес сделали одинаковой длины. Так что подруливать при резком разгоне теперь без надобности.
Вариатор Jatco с гидротрансформатором и двухступенчатым планетарным редуктором хотя и не новинка (такой же стоит на LADA XRAY Cross). но он получил оригинальные настройки, рычаг от забытого у нас седана Renault Fluence и подсветку индикаторов положения рукояти селектора.
Я спросил у представителей завода про периодичность замены масла в «коробке» и был шокирован ответом. Смена смазки предусмотрена на 180 000 км пробега! Такой интервал рекомендует производитель трансмиссии — фирма Jatco. Если владелец сам поменяет масло раньше прописанного срока, то может «слететь» с гарантии.
Отрадно, что тольяттинцы предлагает покупателям новых машин расслабиться и не думать про обслуживание трансмиссии. Однако меня все равно терзают сомнения. Если ездить активно, как бы не «угробить» CVT раньше времени.
На дороге
За руль обновленной «Весты» тянуло сильно. Все потому, что еще свежи ощущения от псевдокроссовера LADA XRAY Cross с вариатором, на котором успел поездить в Калининграде. Не сравнить между собой машины было бы неправильно.
Помню, XRAY Cross разочаровал своей излишней вальяжностью. В начале хода педаль газа тут чрезмерно ватная. Все обгоны нужно готовить заранее — кросс-хетч ускоряется с ленцой. Приятно, что «Весту» почти избавили от этого недуга. Кросс-универсал адекватно откликается на желание «придавить» педаль сильнее. А ведь LADA Vesta SW Cross всего на 50 кг тяжелее XRAY Cross. Снаряженная масса универсала — 1350 кг, против 1300 кг у кросс-хетча.
В общем, не то, чтобы разгон бодрит, но в сравнении с хэтчбеком ускорение более понятное и предсказуемое. А если хочется большей динамики, можно перевести селектор в ручной режим. Правда, тогда в салон начнет отчетливо проникать звук мотора, а с ростом скорости усилятся аэродинамические шумы и шорох шин. В дальней дороге это станет давить на уши, поэтому лучше расслабиться. «Вариаторная» Vesta хотя и способна, но не предназначена для резких стартов и спортивной езды.
Шаг вверх
С появлением вариатора Vesta получила и другие обновления. Появились бескаркасные «дворники», обогрев руля, клавиша складывания зеркал заднего вида и «противотуманки» с функцией подсветки поворотов. Наконец-то и подстаканники на центральной консоли сделали глубже: теперь горячий кофе не выльется под ноги водителю или пассажиру, а эргономисты перестанут икать от критики в их адрес.
Появилась и новая комплектация Exclusive с приятной на ощупь отделкой кресел, черной обивкой потолка и оригинальным дизайном колесных дисков. Все эти новации натолкнули на мысль, что семейство Vesta не спеша готовят к переходу в новый ценовой сегмент — модель станет престижнее и дороже.
Про цены мы уже писали, поэтому расскажу о них кратко. «Двухпедальный» седан в оснащении Classic стоит 736 900 рублей, универсал обойдется в 773 900 ₽, а цена на кросс-версию равна 866 900 «деревянных».
Прайс на Exclusive следующий: седан стоит 924 900 рублей, универсал — 961 900 рублей. Кросс-версиям «эксклюзив» пока не положен. Но думаю, что это лишь вопрос времени.
Для кого? Для чего?
С появлением вариатора «Весте» открывается путь в каршеринг, ведь такая трансмиссия более понятна молодежи, нежели «робот». АМТ многие ретивые водители воспринимают, как «автомат». Отсюда и негатив по поводу поведения машины и нежелание ездить на таких версиях.