В России отзывают почти 18 500 автомобилей Ford по двум серьезным причинам

Отзыв коснулся 9318 седанов Ford Mondeo, отданных в руки покупателей с марта 2015 года по декабрь 2019 года и оснащенных автоматической коробкой передач 6F35. Из-за производственного брака, а точнее из-за поврежденного троса, есть вероятность, что рычаг переключения передач не переведет агрегат в режим паркинга. А система не оповестит об этом, когда водитель заглушит мотор.

Еще добровольному отзыву подлежат 9130 пикапов Ford Ranger, поданных с февраля 2004 по декабрь 2012 года. У грузовичков обнаружились совсем небезопасные подушки безопасности. При срабатывании таких айрбэгов может разорваться капсула твердотопливного заряда. Тогда металлические осколки попадут в салон, травмировав водителя или пассажиров.

Чтобы решить обе проблемы, необходимо заменить некондиционные детали на исправные модифицированные. Дабы понять, какой конкретно автомобиль попадает под отзыв, нужно воспользоваться интерактивным поиском на сайте Росстандарта в разделе «Сервисы».

Несмотря на то, что Ford больше не продает «легковушки» в нашей стране, большинство официальных сервисов марки продолжает действовать, куда и следует обратиться по поводу сервисного мероприятия. Дилеры не только реализуют коммерческие «Транзиты», но и занимаются гарантийным обслуживанием и ремонтом уже проданных автомобилей легкового сегмента.