У1500 автомобилей LADA нашли дефект в проводке

Под сервисную акцию попали хетчбэки LADA XRAY, отданные в руки покупателей с сентября 2019 года по февраль 2020-го. Есть вероятность, что при сборке был неправильно проложен жгут, идущий от приборной панели. Чтобы решить проблему, нужно в условиях официального сервиса по-новому закрепить провода.

Дефект лишь на первый взгляд — несерьезный. К каким последствиям приведет некорректная трассировка в данном случае, автостроитель не сообщат. Но нужно учитывать, что неверная прокладка проводов может, к примеру, стать причиной того, что жгут перетрется или оплавится.

В ближайшее время представители Волжского автозавода оповестят владельцев бракованных автомобилей о необходимости проверки и ремонта, а также пригласят в автосервисы. Можно и самостоятельно понять, попадает ли конкретное авто под отзыв, с помощью системы интерактивного поиска на сайте Росстандарта в разделе «Сервисы».

Напомним, несколько дней назад АВТОВАЗ отозвал более 12 000 автомобилей LADA Vesta, XRAY и Largus, проданных с сентября 2019 года по настоящий момент. Как сообщал портал «АвтоВзгляд», машины оснастили некондиционными обратными клапанами вакуумного усилителя тормозов.