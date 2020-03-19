Почему из-за теплой зимы машину нужно особенно тщательно готовить к лету

Прошедший холодный сезон характеризовался не столько морозами, сколько постоянной сыростью и слякотью на дорогах. Соли на дороги сыпали, конечно, меньше, но она все-таки там была и осела на кузове. Очень многие автомобилисты крайне редко моют свои машины. А если делают это, то ограничиваются «сбиванием грязи» водой без применения автохимии: мол, все равно через пять километров запачкается.

МОЕМ

Именно этой весной имеет смысл изменить своим принципам и помыть авто как положено — с автошампунем. В идеале — изыскать возможность и подвергнуть это процедуре с использованием «химии» не только верхнюю часть кузова, но и днище своего «коника». Это нужно для того, чтобы удалить соль и следы дорожных реагентов, которые ускоряют процессы коррозии.

ПОЛИРУЕМ

Кроме того, слякоть, по которой машина почти непрерывно каталась на протяжении последние шесть месяцев, это, по сути абразив. Когда вся эта «радость» изо дня в день на протяжении долгого времени летит из-под колес в лакокрасочное покрытие, оно неизбежно и в ускоренном темпе получает микроцарапины и сколы, которые со временем становятся очагами коррозии.

Чтобы предотвратить такое развитие событий, ЛКП нужно дополнительно защитить. Для этой цели лучше всего покрыть его слоем полироли. Не обязательно для этого специально ехать к профессиональным полировщикам.