Почему багажник на крыше авто может довести до капремонта машины

Короткая и смутная зима нового десятилетия подходит к концу и на дорогах уже появились первые мотоциклы. В простанородье этот феномен, когда снег еще лежит, называется мототоксикоз. Однако другой токсикоз — дачный — также отметился на вылетных магистралях столицы в длинные выходные февраля: дачники уже заточили лопаты и готовы к новому сезону. Очень скоро по выходных выехать из столицы будет невероятно сложно.

Шутки про рассаду и котиков такими погодными темпами появятся в апреле, а то и в марте, а вот про скопленный по гаражам и балконам мусор можно позлословить уже сейчас. Какие только артефакты не отправляются на фазенды россиян: старые доски и мебель, которые закончат свою жизнь в печках, но «еще послужат», стройматериалы, зачастую собранные в стиле «курочка по зернышку», мешки с удобрениями, ведь «свое» — это синоним натурального и всесторонне полезного. Отдельный пункт — холодильники и стиральные машины. И, конечно, как вишенка на торте, она — чугунная ванна!

Увы, повсеместный снос гаражных кооперативов поставил жирную точку в истории многих прицепов. Так что теперь — только на крышу, ведь все эти «сокровища», бережно скопленные за холодные месяцы, не поместятся даже в бездонный багажник «четверки». Но вот во что обойдется автовладельцу поездка с ванной на крыше?