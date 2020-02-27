Почему багажник на крыше авто может довести до капремонта машины

Короткая и смутная зима нового десятилетия подходит к концу и на дорогах уже появились первые мотоциклы. В простанородье этот феномен, когда снег еще лежит, называется мототоксикоз. Однако другой токсикоз — дачный — также отметился на вылетных магистралях столицы в длинные выходные февраля: дачники уже заточили лопаты и готовы к новому сезону. Очень скоро по выходных выехать из столицы будет невероятно сложно.
Шутки про рассаду и котиков такими погодными темпами появятся в апреле, а то и в марте, а вот про скопленный по гаражам и балконам мусор можно позлословить уже сейчас. Какие только артефакты не отправляются на фазенды россиян: старые доски и мебель, которые закончат свою жизнь в печках, но «еще послужат», стройматериалы, зачастую собранные в стиле «курочка по зернышку», мешки с удобрениями, ведь «свое» — это синоним натурального и всесторонне полезного. Отдельный пункт — холодильники и стиральные машины. И, конечно, как вишенка на торте, она — чугунная ванна!
Увы, повсеместный снос гаражных кооперативов поставил жирную точку в истории многих прицепов. Так что теперь — только на крышу, ведь все эти «сокровища», бережно скопленные за холодные месяцы, не поместятся даже в бездонный багажник «четверки». Но вот во что обойдется автовладельцу поездка с ванной на крыше?
Весовой контроль
Первое, о чем аккуратно забывают отечественные автолюбители, так это об ограничении по весу. Например, в «мануале» LADA черным по белому написано, что грузить на крышу можно не более 50 кг. Стильные и красивые рейлинги на современных иномарках выдерживают не более 70 кг, тогда как сами производители не рекомендуют превышать отметку в те же 50 кг — нарушается не только аэродинамика, но и управляемость автомобиля. Смешается центр тяжести.
То есть от пары мешков картошки или цемента криминала не произойдет. Но где вы видели старый советский шкаф, который весит всего полцентнера? Сгинувшая империя на дровах не экономила, все делали надежно, на века. Кстати, самая крохотная 150-сантиметровая чугунная ванна весит минимум 80 кг. А более распространенные 170-сантиметровые «лежбища», шириной 135 см — уже 95 кг. Вывод напрашивается сам собой. Но кого это останавливает?
Скоростной режим
Второй пункт, о котором никогда не вспоминают — это ограничение по скорости с грузом на крыше. Натолкавшись в заторах, душа дачника расцветает на свободе загородной магистрали. Два часа позора — и мы на даче, где уже «стынут» грядки и любимый сарай. А ведь есть еще речка с рыбой, баня с вениками и недосмотренный на буднях сериал. Так случаются курьезные, но от того не менее страшные ДТП.
Слетевший с крыши холодильник может натворить смертей больше, чем потерявший управление КамАЗ. Как его не крепи, какими «добротными» веревками не вяжи, а законы физики не обмануть. К тому же, от глобального изменения центра тяжести, автомобиль теряет не только устойчивость, но и управляемость. Так что «гусарские маневры» ему уже не под силу. С «поклажей» можно ехать не быстрее 80 км/ч, плавно тормозить и плавно же набирать скорость. Быть невероятно осторожным с подъемами и спусками. Когда-нибудь у нас появятся курсы «дачного» вождения, на которых всем премудростям перевозки скарба в больших объемах будут учить профессионалы, а пока остается надеяться только на удачу и собственную смекалку.
Крепежных дел мастер
Крепления багажника часто просто не выдерживают «возложенную на них ответственность» и начинают гнуться. Поверьте на слово, это самое малое, что может произойти, если перегрузить. Если пострадает железная корзина — полбеды. А вот если прогнется крыша — это уже плохо, ведь замена самого большого элемента кузова обойдется очень дорого.
Отдельного абзаца достоин случай, описанный на многих автомобильных форумах: нагрузив багажник на крыше «до упора», счастливый дачник просто открыл дверь, дабы сесть на водительское кресло и отправиться в долгожданное путешествие. По стечению обстоятельств, тоже самое сделала и его супруга. Кузов лишился той толики жесткости, которые добавляют двери, и мгновенно деформировался. Лопнули стойки, причем сразу две. Стоило оно того или можно было вывезти поклажу за два раза?
Шумовой эффект
Все багажники шумят, создавая неприятный фон поездки. На сотне километров проблема не столь назойлива, а вот на пятистах или тысяче может стать причиной головной боли. Особенно это касается модных ныне пластиковых кофров, которые ревут, как БТР в болоте и постоянно создают «эффект Винни» в подземных гаражах. Избежать шума полностью невозможно — аэродинамика и все-такое, но можно максимально его снизить.
Для этого следует выбирать и крепить поперечины между рейлингами, а не над ними, прижимая таким образом «горб» к крыше авто. Такое крепление и выглядит элегантнее, и причин для головной боли создает значительно меньше. Вот такой лайфхак.
Багажник на крыше — это всегда дополнительные неудобство, однако без него порой просто невозможно. Абсолютное большинство современных авто не могут похвастать адаптацией грузового отсека для российского потребителя. Багажники стали маленькими, обрели крошечный проем, да и салоны уже далеки от перевозки длинномеров. Поэтому приходится обращать внимание на дополнительные «трюмы». Но если уж без багажника на крыше никак не обойтись, использовать его следует строго согласно требованиям безопасности. Иначе потом придется горько пожалеть о содеянном. Никогда такого не было, и вот опять.