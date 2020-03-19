В России стартовали продажи самого дорогого внедорожника Lexus LX

Флагманский Lexus LX 570 2020 модельного года в спецверсии Black Vision щеголяет затемненной оптикой, особенным исполнением фальшрадиаторной решетки и 21-дюймовыми кованными колесными дисками черного цвета. Кроме того, угольный оттенок получили внешние дверные ручки и рейлинги на крышу, а также накладки на боковые зеркала и бамперы.

Очевидными отличительными знаками LX 570 Black Vision стали шильды и приветственное освещение при открывании дверей с названием серии. Салон без альтернативы выполнен в черном цвете с сиденьями и дверными панелями, обитыми черной кожей с ромбовидной прострочкой. Зато покупателем внедорожника предоставляют выбор из двух вариантов окраски кузова — белого и черного металликов.

Напомним, что пламенное сердце LX 570 — производительная 5,7-литровая V-образная «восьмерка» мощностью 367 л. с., работающая в связке с восьмиступенчатым «автоматом» и системой постоянного полного привода. Ценник начинается от 8 194 000 рублей.

Кстати, нашим соотечественникам доступен Lexus LX 450d Black Vision с 272-сильным дизельным V8 объемом 4,5 л. Такой внедорожник со всеми чертами, присущими серии, оценивается в 7 299 000 рублей.