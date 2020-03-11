Toyota и Lexus в России нанесли по угонщикам точечный удар

Угонщики машин, о каких бы успехах в борьбе с оными не рапортовало общественности МВД, по-прежнему кошмарят автомобилистов. В зоне риска, как владельцы «бэушек», так и новых иномарок.
В число безоговорочных лидеров по количеству угонов в 2019 году вырвались «корейцы». На долю Huyndai пришлось аж 20% всех автокраж. С небольшим отставанием, на уровне статистической погрешности, следует KIA со своими 18 процентами. Разумеется, в наибольшем фаворе у гангстеров модели Solaris и Rio, поскольку их очень много трудится в такси, а значит спрос на дешевые запчасти с авторазборок поистине зашкаливающий.
Ну и нередко «извозчики» попадают в такие ДТП, когда от машины кроме выбитого на кузове номера и документов даже взять нечего. Отсюда еще одна методика сбыта краденных машин — вырезается с битой «тачки» VIN и вваривается в угнанную. Да так искусно, что не всякий эксперт увидит.
АНТИ ХИТ-ПАРАД
Замыкает ТОП-3 самых угоняемых машин — Toyota, на чью долю в 2019 году пришлось 16% от всех похищений. Причем, в особой группе риска свежие машины, возрастом до 3 лет. Кстати, в отличии от корейских марок, «Тойоты» не разбирают на запчасти, а легализуют, как уже описывалось ранее, при помощи вваривания номеров с разбитых авто, на те, что были угнаны.
Японцы понимают, что нахождение их марки в числе самых похищаемых машин оборачивается для них определенными издержками. К тому же, все чаще на этапе выбора транспорта покупатели оценивают, высоки ли шансы найти авто на том же месте, где оно было припарковано. Да и стоимость КАСКО играет не последнюю роль, ведь от популярности конкретной модели и марки в среде автоворов, напрямую связана стоимость полиса.
Частично проблему с легализацией краденных авто можно было решить, если бы страховые компании делились с МВД и сервисами по проверке истории машин, своей базой списанных в утиль «коней». В этом случае, потенциальные покупатели бэушек еще на этапе выбора «ласточки», проверив VIN, могли бы понять, что перед ними машина с сомнительной историей.
Впрочем, редко когда крупное ДТП обходится без вызова инспекторов ГИБДД. Они бы в свою очередь тоже могли в свои базы вносить информацию об «уничтоженных» в авариях машинах, что помогло бы выявлять так называемых «двойников» при регистрационных действиях. Но, видимо, и у страховщиков, и у стражей правопорядка, свои аргументы в пользу бездействия.
АВТОВОРАМ ПОСТАВИЛИ ЧЕРНУЮ МЕТКУ
А вот в российском представительстве Toyota и Lexus смекнули, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. И на стражу продаваемых автомобилей поставили нано-технологии. Нет, это не всякого рода электронные «жучки-паучки». Суть внедрений — это распыление на различные внутренние поверхности кузова микроскопических точек с уникальным противоугонным идентификатором.
Идентификатор представляет собой малюсенький кружочек из прочной прозрачной пленки, диаметром в 1 мм, на поверхность которого лазером нанесен уникальным PIN-код, связанный с VIN-номером конкретного транспортного средства. При покупке машины на вторичном рынке покупатель может считать PIN с микроточки, вбить его на сайте www.toyota.ru и www.lexus.ru (в зависимости от того, автомобиль какой марки ему приглянулся), и в ту же секунду получить VIN, приписанный к номеру на микроточке. Таким образом сразу станет понятно, переделанная это машина или нет.
Не стоит думать, что эти точки можно так легко удалить. Во-первых, они наносятся в 30 различных местах, а их общее количество доходит до 10 000 штук. То есть, чтобы очистить машину от меток, нужно разобрать авто до остова, отшкурить его и покрасить заново, что для угонщиков совершенно не целесообразно. Как вы понимаете, эти метки напрямую не вступают в противостояние с ворами, как, например, иммобилайзер или спутниковая система защиты. Однако их наличие делает машину уже не столь привлекательной для супостатов, поскольку неизбежно возникнут трудности с ее легализацией.
К слову сказать, первой моделью в России, оборудованной идентификатором L-Mark (так называются эти микроточки, наносимые на автомобили премиальной марки Lexus, а для Toyota — T-Mark), стал в минувшем году бизнес-седан Lexus ES. И на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного случая кражи авто с данной противоугонной маркировкой. Ну а в 2020 году не только ES, но и весь модельный ряд брендов Toyota и Lexus на территории нашей страны будет промаркирован противоугонным «маркером» T-Mark / L-Mark.
Если же немножко заглянуть в историю, то данная технология не нова. Еще в начале «нулевых» её запатентовала фирма DataDot, и успешно внедрила в ряде стран. В 2004 году эту же технологию пытались продвинуть и в России. Однако МВД заупрямилось, несмотря на убедительную мировую статистику по снижению числа угонов в тех регионах, где полиция взяла на вооружение эти самые метки. Аргументы у наших были надуманные: это сильно усложнит процесс регистрации подержанных автомобилей, поскольку сотрудники будут тратить время на поиск и изучение точек, да еще и очень дорого создать единую базу данных, где можно было бы хранить информацию с PIN-кодами.
Не будем строить домыслов на тему, то ли плохо полицейских простимулировали, то ли у людей в погонах были свои интересы в угонном бизнесе, но факт остается фактом — тогда сие противоугонное ноу-хау забуксовало и благополучно утонуло в российских реалиях. Посмотрим, что из этого выйдет у Toyota и Lexus. В конце года обязательно изучим статистику.