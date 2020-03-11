Toyota и Lexus в России нанесли по угонщикам точечный удар

АНТИ ХИТ-ПАРАД

Замыкает ТОП-3 самых угоняемых машин — Toyota, на чью долю в 2019 году пришлось 16% от всех похищений. Причем, в особой группе риска свежие машины, возрастом до 3 лет. Кстати, в отличии от корейских марок, «Тойоты» не разбирают на запчасти, а легализуют, как уже описывалось ранее, при помощи вваривания номеров с разбитых авто, на те, что были угнаны.

Японцы понимают, что нахождение их марки в числе самых похищаемых машин оборачивается для них определенными издержками. К тому же, все чаще на этапе выбора транспорта покупатели оценивают, высоки ли шансы найти авто на том же месте, где оно было припарковано. Да и стоимость КАСКО играет не последнюю роль, ведь от популярности конкретной модели и марки в среде автоворов, напрямую связана стоимость полиса.

Частично проблему с легализацией краденных авто можно было решить, если бы страховые компании делились с МВД и сервисами по проверке истории машин, своей базой списанных в утиль «коней». В этом случае, потенциальные покупатели бэушек еще на этапе выбора «ласточки», проверив VIN, могли бы понять, что перед ними машина с сомнительной историей.

Впрочем, редко когда крупное ДТП обходится без вызова инспекторов ГИБДД. Они бы в свою очередь тоже могли в свои базы вносить информацию об «уничтоженных» в авариях машинах, что помогло бы выявлять так называемых «двойников» при регистрационных действиях. Но, видимо, и у страховщиков, и у стражей правопорядка, свои аргументы в пользу бездействия.