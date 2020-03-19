Почему в авто перестают втягиваться ремни безопасности, и как решить проблему

Знакомая ситуация для многих водителей: остановился, заглушил двигатель, отстегнул ремень, вышел, хлопнул дверью и… за спиной раздается тот самый, душераздирающий звук металла об металл. Чтобы опознать источник его возникновения, не нужно быть провидцем.
Водители со стажем не спутают этот скрежет ни с чем. А начинающим достаточно услышать его всего раз, чтобы потом без труда вычленять среди других нестандартных звуков, которые может издать автомобиль, тем самым продвинувшись на ступеньку ближе к званию «опытный».
Все верно: неприятный лязг — следствие не втянувшегося ремня безопасности, застежка которого осталась лежать на пороге автомобиля. Именно ее-то и прихлопывают дверью водители, сдирая краску с порогов или дверного проема. Но почему у новых машин такого не происходит, а у подержанных — сплошь и рядом?
Странно, но ни профи, ни новички, раскатывающие на подержанных иномарках, не уделяют этой проблеме никакого внимания, предпочитая, если, конечно, не забудут, вручную помогать ремню втянуться. А между тем причин неисправности одной из основных систем безопасности всего две.
Во-первых, со временем в салоне автомобиля скапливается огромное количество грязи. И если с ковриков и ворсистого пола ее, так или иначе, удается собрать, то в потайные ниши, в которых расположены скрытые механизмы, в том числе и ремня безопасности, заглядывают, буквально, единицы.
Так вот со временем механизм, отвечающий за скручивания и укладку ремня, засоряется и нуждается в чистке. Правда, для того, чтобы его снять и почистить, требуются определенные навыки и инструмент. Если всего этого нет, то лучшим выходом будет обратиться для решения проблемы в специализированный сервис.
Впрочем, вполне возможно, что худший из двух вариантов развития событий — это не ваш случай. В большинстве ситуациях ремню безопасности нужна хорошая чистка. Причем для этого даже не придется ничего откручивать.
Да, ремень подвержен загрязнению даже в большей степени, чем механизм его втягивания. Ежедневно рядовой водитель прикасается к нему с добрый десяток раз, в большинстве из которых чистота его рук далека от совершенства. В результате ремень засаливается, покрывается слоем жира, грязи, и в конечно итоге теряет свою способность легко скользить по элементам системы.
Для того, чтобы вернуть ему былые блеск и свойства, потребуется тазик и мыльный раствор. Далее ремень необходимо максимально вытянуть, как следует постирать и дать ему высохнуть. После такой химчистки он заскользит, как новенький. Эту процедуру стоит проделывать хотя бы раз в год. Если лень делать самому, то во время уборки салона, можно попросить мойщиков провести процедуру чистки ремня за вас, но уже за дополнительную плату.