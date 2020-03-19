Почему в авто перестают втягиваться ремни безопасности, и как решить проблему

Знакомая ситуация для многих водителей: остановился, заглушил двигатель, отстегнул ремень, вышел, хлопнул дверью и… за спиной раздается тот самый, душераздирающий звук металла об металл. Чтобы опознать источник его возникновения, не нужно быть провидцем.

Водители со стажем не спутают этот скрежет ни с чем. А начинающим достаточно услышать его всего раз, чтобы потом без труда вычленять среди других нестандартных звуков, которые может издать автомобиль, тем самым продвинувшись на ступеньку ближе к званию «опытный».

Все верно: неприятный лязг — следствие не втянувшегося ремня безопасности, застежка которого осталась лежать на пороге автомобиля. Именно ее-то и прихлопывают дверью водители, сдирая краску с порогов или дверного проема. Но почему у новых машин такого не происходит, а у подержанных — сплошь и рядом?

Странно, но ни профи, ни новички, раскатывающие на подержанных иномарках, не уделяют этой проблеме никакого внимания, предпочитая, если, конечно, не забудут, вручную помогать ремню втянуться. А между тем причин неисправности одной из основных систем безопасности всего две.