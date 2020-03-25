Корейцы назвали дату премьеры Genesis G80 нового поколения

Фото: Genesis
Как будет выглядеть Genesis G80 грядущего поколения уже известно: корейцы показали первые изображения премиального седана. А вот с датой дебюта после отмены Женевского мотор-шоу автостроитель не мог определиться до последнего времени. Премьера «четырехдверки» пройдет в режиме онлайн.

Дизайн седана Genesis G80 новой генерации, построенного на одной платформе с кроссовером GV80, выполнен в едином ключе с паркетником. Об этом говорят пятиугольная фальшрадиаторная решетка Crest Grille, дневные ходовые огни в виде пары плосок, расположенных друг над другом, а также их продолжение — две светодиодных «ленточки» на передних крыльях.

Какие моторы будут приводить седан в движение, автостроитель пока держит в секрете. Как уточнял ранее портал «АвтоВзгляд», предполагается, что вместе с архитектурой новинка унаследует у первого паркетника бренда еще и двигатели: турбированную «четверку» объемом 2,5 л или 3,5-литровый V6. Оба агрегата трудятся вместе с восьмиступенчатым «автоматом».

Напомним, что G80 третьей итерации должен был блеснуть на автосалоне в Женеве в начале марта. Но выставку отменили из-за коронавируса, и все премьеры перекочевали в онлайн. И новый седан премиального суббренда компании Hyundai — в их числе. Автомобиль покажут в режиме интернет-трансляции 30 марта.

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25 марта 2020
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