Корейцы назвали дату премьеры Genesis G80 нового поколения

Дизайн седана Genesis G80 новой генерации, построенного на одной платформе с кроссовером GV80, выполнен в едином ключе с паркетником. Об этом говорят пятиугольная фальшрадиаторная решетка Crest Grille, дневные ходовые огни в виде пары плосок, расположенных друг над другом, а также их продолжение — две светодиодных «ленточки» на передних крыльях.

Какие моторы будут приводить седан в движение, автостроитель пока держит в секрете. Как уточнял ранее портал «АвтоВзгляд», предполагается, что вместе с архитектурой новинка унаследует у первого паркетника бренда еще и двигатели: турбированную «четверку» объемом 2,5 л или 3,5-литровый V6. Оба агрегата трудятся вместе с восьмиступенчатым «автоматом».

Напомним, что G80 третьей итерации должен был блеснуть на автосалоне в Женеве в начале марта. Но выставку отменили из-за коронавируса, и все премьеры перекочевали в онлайн. И новый седан премиального суббренда компании Hyundai — в их числе. Автомобиль покажут в режиме интернет-трансляции 30 марта.