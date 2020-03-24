Почему двигатель машины троит даже после замены катушки, свечей и проводов

Новый или уже глубоко подержанный автомобиль, любимец семьи или «ломовая лошадь» — проблемы периодически возникают с каждым. Время, эксплуатация и отсутствие качественного обслуживания — посещение официального дилера далеко не всегда панацея — быстро изнашивают самый дорогой агрегат машины. Мотор сразу не ломается: сначала проявляются симптомы, которые подсказывают водителю и болезни. Один из таких — детонация.

Главная причина — некачественное топливо, неверное октановое число. Лечится простой сменой заправочной станции или добавкой присадок, увеличивающих вышеупомянутый показатель в горючем. Далее следует «перебои в электроснабжении»: катушка, свечи или высоковольтные провода периодически надо менять. И чем ниже их качество — тем чаще наступает такая необходимость. Можно, конечно, чистить и ремонтировать, но это временное решение, которое, увы, постоянным точно не станет.

Однако, порой, даже замена всей цепочки не возвращает мотору ровную работу. Новые детали установлены, а движок продолжает «пляску». В мастерской часто разводят руками и говорят о необходимости замены всего подряд: прокладок головки и блока цилиндров, опор двигателя и многого другого. Хотя проблема, как правило, скрывается на самой поверхности и называется обедненная смесь: в составе бензино-воздушного коктейля слишком много воздуха. Другими словами, течет шланг или сочленение, причем происходит это уже за датчиком. Любопытно, но найти такую неполадку просто.