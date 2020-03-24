Почему двигатель машины троит даже после замены катушки, свечей и проводов

Новый или уже глубоко подержанный автомобиль, любимец семьи или «ломовая лошадь» — проблемы периодически возникают с каждым. Время, эксплуатация и отсутствие качественного обслуживания — посещение официального дилера далеко не всегда панацея — быстро изнашивают самый дорогой агрегат машины. Мотор сразу не ломается: сначала проявляются симптомы, которые подсказывают водителю и болезни. Один из таких — детонация.
Главная причина — некачественное топливо, неверное октановое число. Лечится простой сменой заправочной станции или добавкой присадок, увеличивающих вышеупомянутый показатель в горючем. Далее следует «перебои в электроснабжении»: катушка, свечи или высоковольтные провода периодически надо менять. И чем ниже их качество — тем чаще наступает такая необходимость. Можно, конечно, чистить и ремонтировать, но это временное решение, которое, увы, постоянным точно не станет.
Однако, порой, даже замена всей цепочки не возвращает мотору ровную работу. Новые детали установлены, а движок продолжает «пляску». В мастерской часто разводят руками и говорят о необходимости замены всего подряд: прокладок головки и блока цилиндров, опор двигателя и многого другого. Хотя проблема, как правило, скрывается на самой поверхности и называется обедненная смесь: в составе бензино-воздушного коктейля слишком много воздуха. Другими словами, течет шланг или сочленение, причем происходит это уже за датчиком. Любопытно, но найти такую неполадку просто.
Бутылка мыльной воды с распылителем, аккуратно разбрызганная на все соединения или сомнительные (читай, сильно изношенные) места шланга быстро покажет утечку, а подтянув хомуты — подсос воздуха можно нивелировать. Сложнее — с топливной рампой. Бывает, что воздух подсасывается в местах входа форсунок. Тогда придется разбирать, чистить и менять прокладки. Впрочем, это тоже не самого большого ума дело, а видеомануал по каждому авто можно найти в интернете.
Детонация может так же возникать из-за недостаточной подачи топлива. Забитый грязью фильтр первичной очистки — решетка в бензобаке — топливный фильтр, рампа или топливопровод, а также изношенный бензонасос могут привести к серьезной «недостаче» топлива. Проверить это достаточно просто: заливаем соответствующие присадки в «танк» и смотрим на реакцию мотора. Если по истечении одного бензобака ситуация улучшится, значит пора обратиться в мастерские для большой чистки всей магистрали. Надо выбирать, где заправляться.
Весна — тяжелое время для автомобиля в целом и для силовой установки в частности. Постоянные перепады температур с «плюса» на «минус» приносят куда больше бед, чем морозы и дожди. Двигателю требуется внимание, которое зачастую способен оказать и сам владелец. Прежде чем бросаться в объятия сервисменов — загляните на страницы форумов и профильных СМИ. Вполне возможно, что проблема, подобная вашей, уже кем-то была решена.