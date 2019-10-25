Почему турбированные бензиновые двигатели требуют специального масла

Усиленной защиты эти движки требуют в основном из-за такой их особенности, как повышенный риск преждевременного воспламенения смеси в цилиндрах, также называемого LSPI (Low Speed Pre-Ignition). Отсюда, грубо говоря, и их повышенный
износ, и сокращение срока службы ДВС, и та самая чувствительность к условиям эксплуатации. Между тем, как считают некоторые эксперты авторынка, к 2020 году 70% легковых автомобилей будут оснащены именно такими моторами. Другими словами, подавляющая часть автовладельцев очень скоро столкнется с большими проблемами пр эксплуатации этих высокомощных агрегатов, технической обслуживание и ремонт которых обходятся недешево. Проблему отчасти могли бы решить специальные моторные масла для турбодвижков, однако на данный момент их, по сути, не существует.
Понимая это, автопроизводители всерьез озаботились проблемой выпуска нужной им смазки считая, что нынешние смазочные материалы не в полной мере соответствуют потребностям их силовых агрегатов, которые к тому же постоянно совершенствуются.
И вот к маю 2020 года «Американский институт топлива» (API), занимающийся разработкой спецификаций, стандартов и классификаторов моторных масел для ДВС, которым следуют все производители этой продукции, выпустит новый стандарт для легкомоторных масел, идеально подходящий для моторов TGDI.
Но означает ли это, что сейчас в продаже в принципе нет смазки, идеально подходящей для турбомоторов? Отнюдь. Так, например, компания шел утверждает, что ее масло Helix Ultra 0W и 5W уже превосходят требования нового стандарта API
SP по антиокислительной стабильности и защите от отложений. Отличительной особенностью этой продуктов линейки является применение в них базового масла из природного газа, которое отличается повышенной стойкостью на молекулярном уровне, а значит обладает большим запасом прочности по сравнению с маслами, произведенными из нефти. Чистота базового масла, созданного из природного газа, — 99,5%, что является недостижимым для масла из нефти.