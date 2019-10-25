Почему турбированные бензиновые двигатели требуют специального масла

Усиленной защиты эти движки требуют в основном из-за такой их особенности, как повышенный риск преждевременного воспламенения смеси в цилиндрах, также называемого LSPI (Low Speed Pre-Ignition). Отсюда, грубо говоря, и их повышенный

износ, и сокращение срока службы ДВС, и та самая чувствительность к условиям эксплуатации. Между тем, как считают некоторые эксперты авторынка, к 2020 году 70% легковых автомобилей будут оснащены именно такими моторами. Другими словами, подавляющая часть автовладельцев очень скоро столкнется с большими проблемами пр эксплуатации этих высокомощных агрегатов, технической обслуживание и ремонт которых обходятся недешево. Проблему отчасти могли бы решить специальные моторные масла для турбодвижков, однако на данный момент их, по сути, не существует.

Понимая это, автопроизводители всерьез озаботились проблемой выпуска нужной им смазки считая, что нынешние смазочные материалы не в полной мере соответствуют потребностям их силовых агрегатов, которые к тому же постоянно совершенствуются.