Самые распространенные типы кузова в российском автопарке

По российским дорогам сегодня катается около 19,1 млн. седанов. На «четырехдверки», по данным «Автостата», приходится около 43% «легковушек». Универсалов в автопарке сильно меньше — 14,3 млн. единиц. Третье место заняли хетчбэки. «Пятидверками» владеют 8,6 млн. россиян. Эта тройка занимает 94% всех зарегистрированных в нашей стране авто.

Стоит отметить, что в зачет универсалов идут не только классические «сараи», но и кроссоверы с внедорожниками. По статистике продаж, сегодня каждый второй покупатель выбирает именно SUV. Поэтому число универсалов в парке растет довольно быстро. Так что авто в этом типе кузова вскоре вырвутся в лидеры.

Кроме этого, наши соотечественники владеют 1 млн. лифтбэков, 283 000 пикапов, 125 000 купе. Меньше всего у нас водится кабриолетов — всего лишь 20 000 авто.