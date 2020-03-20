Почему нет смысла переплачивать за третий ряд кресел в кроссовере или внедорожнике

Если в таком количестве посадочных мест нет насущной потребности, а дополнительные кресла покупаются, как говорится, на всякий случай, то лучше от опции отказаться — случай этот вообще может не представиться. И останутся «сидушки», за которые отданы деньги и, как правило, немалые, бесполезно пылиться, занимая место в машине. Хотя они и прячутся под фальшполом, в авто без третьего ряда это место используется для хранения полезных мелочей.

ЗАБУДЕМ ОБ УДОБСТВАХ

Но коль возникнет исключительная необходимость развезти толпу родственников или друзей (без багажа), гораздо целесообразнее, дешевле и комфортнее воспользоваться услугами такси. Кстати, если говорить о комфорте и третьем ряде, то эти два понятия практически несовместимы.

Во-первых, до него не так просто добраться. Для этого нужно отодвинуть одно из кресел второго ряда, освободив довольно узкий коридор. Покидать салон с галерки — тоже то еще приключение. Во-вторых, там довольно тесно и мало места для ног. Поэтому, обычно позади размещают детей.