Почему нет смысла переплачивать за третий ряд кресел в кроссовере или внедорожнике

При покупке автомобиля выбор большинства россиян падает на машины класса SUV — самого перспективного и быстро растущего сегмента рынка новых авто. Доля кроссоверов, по подсчетам «Автостата», в России по итогам первых двух месяцев 2020 года превысила 47%. То есть практически каждый второй покупатель уезжает от дилера на SUV.
Первые позиции рейтинга продаж занимают компактные кроссоверы со скромными ценниками, куда третий ряд кресел никак не уместить. Да и есть ли от него практическая польза — большой вопрос, но не единственный. Еще один, не менее актуальный: насколько безопасно ездить на галерке?
БАГАЖНИК МИНУС
Но начнем по порядку. Один из основных минусов — сиденья дополнительного ряда занимают практически все пространство багажника. То есть, чем больше людей едет в автомобиле, тем меньше вещей можно брать с собой. Так что в дальнюю поездку всемером на таком авто не отправишься. Хотя ситуацию и может отчасти спасти дополнительный пластиковый кейс на крыше.
Поэтому большой семье, постоянно передвигающейся вместе в составе пяти-семи человек, вряд ли придет в голову покупать такой автомобиль. Она скорее предпочтет минивэн, где всем хватит места разместиться с комфортом, не поджимая ног. К тому же не придется жертвовать багажом, которого может быть немало, особенно когда ездить приходится с детьми.
Если в таком количестве посадочных мест нет насущной потребности, а дополнительные кресла покупаются, как говорится, на всякий случай, то лучше от опции отказаться — случай этот вообще может не представиться. И останутся «сидушки», за которые отданы деньги и, как правило, немалые, бесполезно пылиться, занимая место в машине. Хотя они и прячутся под фальшполом, в авто без третьего ряда это место используется для хранения полезных мелочей.
ЗАБУДЕМ ОБ УДОБСТВАХ
Но коль возникнет исключительная необходимость развезти толпу родственников или друзей (без багажа), гораздо целесообразнее, дешевле и комфортнее воспользоваться услугами такси. Кстати, если говорить о комфорте и третьем ряде, то эти два понятия практически несовместимы.
Во-первых, до него не так просто добраться. Для этого нужно отодвинуть одно из кресел второго ряда, освободив довольно узкий коридор. Покидать салон с галерки — тоже то еще приключение. Во-вторых, там довольно тесно и мало места для ног. Поэтому, обычно позади размещают детей.
ОПАСНАЯ ОПЦИЯ
Но и малышам, и взрослым пассажирам на сиденьях третьего ряда ездить довольно рискованно даже в авто с продвинутыми системами безопасности. Дело в том, что от спинок кресел до пятой двери остается очень небольшое расстояние, и при серьезном заднем столкновении повышается вероятность получения травмы. По итогам краш-тестов, эксперты Всеобщего немецкого автомобильного клуба (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club, ADAC) сделали вывод, что «третий ряд сидений не должен использоваться постоянно, а только тогда, когда это абсолютно необходимо».
В любом случае, выбор всегда остается за покупателем. Но, приобретая трехрядный автомобиль, лучше разумно взвесить все за и против. Особенно, когда дело касается безопасности.