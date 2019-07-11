5 самых дешевых кабриолетов на российском рынке

В наш рейтинг вошли, как кабриолеты с полноценным вторым рядом сидений, так и эгоистичные двухместные родстеры. Главное, что и у тех, и у других — откидная крыша, которую могут себе позволить, как правило, только роскошные премиальные модели.

Сей факт прекрасно подтверждает наш список машин, чьи ценники говорят сам за себя.