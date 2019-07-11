5 самых дешевых кабриолетов на российском рынке

Поклонников автомобилей с открытым верхом предостаточно не только в южных регионах России, но и в ее средней полосе. Им вполне хватает короткого теплого сезона, чтобы позагорать в пробке и показать окружающим себя красивого в дорогих декорациях с откидным верхом. В разгар летней поры портал «АвтоВзгляд» отметил пять самых доступных «открывашек» на колесах.
В наш рейтинг вошли, как кабриолеты с полноценным вторым рядом сидений, так и эгоистичные двухместные родстеры. Главное, что и у тех, и у других — откидная крыша, которую могут себе позволить, как правило, только роскошные премиальные модели.
Сей факт прекрасно подтверждает наш список машин, чьи ценники говорят сам за себя.
Mini Cooper S Cabrio
Дерзкий и стильный Mini Cooper S Cabrio — на сегодняшний день единственный представитель знаменитого английского бренда с открытым верхом.
«Малыш» оснащается 192-сильным турбомотором объемом 2 л и предлагается на выбор с шестиступенчатой «механикой», либо с семидиапазонным роботом с двумя сцеплениями. Рекомендованная производителем базовая цена — 2 200 000 рублей за стандартную комплектацию.
Баварский заднеприводный купе-кабриолет BMW 4-серии Cabrio — не единственный «баварец» на нашем рынке, который продается с откидной крышей. Роскошная «четверка» предлагается на выбор с двумя бензиновыми и одним дизельным двигателями в четырех версиях: 420d, 440i, 430i и 430i xDrive.
Все варианты укомплектованы восьмиступенчатым «автоматом». Самая доступная дизельная комплектация 420d обойдется в 3 170 000 рублей.
BMW Z4
Еще одна баварская модель — известный спортивный родстер BMW Z4. В его силовую линейку входит три бензиновых мотора: 2-литровые — мощностью 197 и 250, а также 340-сильная «турбошестерка» объемом 3 л.
Все агрегаты работают в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Самый доступный вариант Z4 sDrive 20i обойдется минимум в 3 240 000 рублей. Топовая и самая мощная комплектация Z4 M40i потянет на 4 480 000 «деревянных».
Еще один известный персонаж из немецкой премиальной тройки — Mercedes-Benz E-класса — в кузове кабриолет продается на российском рынке в трех исполнениях: Е300 с 2-литровым турбомотором мощностью 245 л. с., E 200 4MATIC с 184-сильной турбочетверкой того же объема и «Особая серия» E 53 AMG 4MATIC с 3-литровой «турбошестеркой» мощностью 435 л. с.
Все варианты оборудованы 9-ступенчатым «автоматом». Самый доступный из них Е300 оценен в 4 740 000 рублей.
Jaguar F-type Roadster
Роскошный Jaguar F-type Roadster предлагается в нашей стране с пятью различными бензиновыми агрегатами в версиях с задним или полным приводом. Самая доступная комплектация обойдется минимум в 5 499 000 рублей.
Речь идет о начальном варианте с 2-литровой наддувной «четверкой» мощностью 300 л. с., которая работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом». А самая дорогая версия SVR, заряженная 5-литровым V8 мощностью 575 л. с., обойдется в 11 348 000 «деревянных».