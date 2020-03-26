Дилеры открыли продажи старого нового УАЗ «Хантер» по заниженным ценам

К дилерам поступил UAZ Hunter, оснащенный пятискоростной механической коробкой передач от китайской фирмы BAIC. В дуэте с ней выступает видавший виды мотор ЗМЗ-40906 мощностью 135 сил.

Отныне такая модификация для «Охотника» является базовой. Отказ от трансмиссии Dymos южнокорейского производства позволил ульяновцам удешевить внедорожник. Стартовый прайс на автомобиль этого года выпуска теперь отталкивается от 752 000 рублей, а это на 15 000 дешевле, чем раньше.

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в представительстве УАЗ, «вариант оснащения Классик Fleet, разработанный с целью сделать ульяновский внедорожник более доступным, официально открыл прайс-лист еще осенью прошлого года».