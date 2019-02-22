Зачем UAZ Hunter превратили в грузовик

Ранее УАЗ «Хантер» числился как легковой автомобиль. Но теперь, когда требование оснащать все легковушки подушками безопасности стало обязательным, Ульяновский автозавод решил обойти строгое правило таким хитрым образом. Благодаря этому, российский «вездеход» задержится на конвейере еще на три года: действие ОТТС заканчивается в 2022 году.

Кроме формальных, автомобиль получил и технические изменения: в этом году в списке оснащение автомобиля появится система «ЭРА-ГЛОНАСС», а кроме того «грузовик» обзаведется антиблокировочной системой. Без нее никак не обойтись — ABS должно быть установлено не только на легковых авто, но и на грузовых малотоннажниках тоже.

Также у «Ханетра» снизилась допустимая полная масса с 2520 до 2495 кг, а вот мотор остался прежним, что не удивительно. Автомобиль укомплектуют ЗМЗ-40906 объемом 2,7 и мощностью 136 л. с., работающим вкупе с пятискоростной «механикой» (производства Dymos или Baic) и двуступенчатой раздаточной коробкой.

Стоит напомнить, что не так давно УАЗ запустил в продажу фургон Profi с газобаллонным оборудованием. Автомобиль в новой модификации со 100-литровым баллоном может проезжать без дозаправки до 900 км.