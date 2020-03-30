Коронавирус поставит крест на каршеринге в России

Вспышку коронавируса COVID-19 пользователи услуги называют в качестве основного повода отказаться от использования арендного автомобиля. Так, например, среди опрошенных специалистами «АвтоСпецЦентр» пользователей, 19% из них «благодаря» именно пандемии нового вируса стали отказываться от традиционной привычки использовать любой общественный транспорт.

Основной причиной отказа респондентов от прокатных автомобилей является тот факт, что коронавирус сохраняет живучесть от нескольких часов до 10 дней на любых предметах. Другими словами, если в машине поминутной аренды проехался зараженный COVID-19 человек, то есть большая доля риска заразиться. Напомним, что по заявлению медиков, коронавирус надолго сохраняет свою активность на таких предметах, как пластик, металл, картон.

По утверждению компании, на данный момент среди того же числа опрошенных количество отказников выросло до 175 человек, что составляет уже 38%. Иначе говоря, все больше людей понимают, что использование каршерингового автомобиля — далеко небезопасный способ передвижения. Даже несмотря на то, что операторы стали комплектовать свои автомобили влажными салфетками и масками, а также средствами для дезинфекции рук, ручек, руля, и постоянно рапортуют о том, что интервал моек увеличен в 1,5 раза, а машины проветриваются и тщательно дезинфицируются специальными средствами, рекомендуемыми Роспотребнадзором.