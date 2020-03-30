Коронавирус поставит крест на каршеринге в России

Вспышку коронавируса COVID-19 пользователи услуги называют в качестве основного повода отказаться от использования арендного автомобиля. Так, например, среди опрошенных специалистами «АвтоСпецЦентр» пользователей, 19% из них «благодаря» именно пандемии нового вируса стали отказываться от традиционной привычки использовать любой общественный транспорт.
Основной причиной отказа респондентов от прокатных автомобилей является тот факт, что коронавирус сохраняет живучесть от нескольких часов до 10 дней на любых предметах. Другими словами, если в машине поминутной аренды проехался зараженный COVID-19 человек, то есть большая доля риска заразиться. Напомним, что по заявлению медиков, коронавирус надолго сохраняет свою активность на таких предметах, как пластик, металл, картон.
По утверждению компании, на данный момент среди того же числа опрошенных количество отказников выросло до 175 человек, что составляет уже 38%. Иначе говоря, все больше людей понимают, что использование каршерингового автомобиля — далеко небезопасный способ передвижения. Даже несмотря на то, что операторы стали комплектовать свои автомобили влажными салфетками и масками, а также средствами для дезинфекции рук, ручек, руля, и постоянно рапортуют о том, что интервал моек увеличен в 1,5 раза, а машины проветриваются и тщательно дезинфицируются специальными средствами, рекомендуемыми Роспотребнадзором.
Примечательно, но даже после преодоления пика пандемии COVID-19, большее число респондентов не планирует сразу же бросаться за руль каршеринговых машин, а предпочтут подождать, когда проблемы, связанные с новой вирусной инфекцией окончательно закончатся.
21% опрошенных сообщили, что сразу готовы начать пользоваться сервисами аренды автомобилей, а 33% и вовсе затруднились ответить, потому как в период пандемии однозначно будут пользоваться собственным транспортом, а в будущем, возможно, и вовсе откажутся от услуг каршеринга.
Взяв за основу отдельно взятый опрос, можно легко предположить, что подобная ситуация складывается по рынку арендных автомобилей в целом. Людей заставляют сидеть дома, многие переезжают за город, опасаясь введение режима ЧС и полного закрытия Москвы. А каршеринговые компании, впрочем, как и другой обслуживающий бизнес, остаются со своими громадными парками автомобилей и лизинговыми платежами, платить которые нужно исправно вне зависимости от каких-либо обстоятельств. Если, конечно, не договорятся.