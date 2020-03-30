Что ждет столичных водителей после антикоронавирусного указа Сергея Собянина

29 марта мэр столицы Сергей Собянин решил «закрутить гайки» москвичам. Своим указом градоначальник запретил всем жителям мегаполиса покидать квартиры. Исключением могут стать только обращение за экстренной медпомощью, приобретение продуктов или лекарств, выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, вынос бытового мусора. Ну, и на работу можно ездить тому, кто не переведен на «удаленку».

Пикантности ситуации добавили комментарии ряда экспертов, которые вспомнили ч. 3 ст. 55 Конституции РФ. Согласно ей, «права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом». То есть — только президентом или парламентом страны. А Сергей Семенович Собянин на данный момент не обладает полномочиями ни того, ни другого института федеральной власти. Тем не менее, его антикоронавирусное распоряжение на свет появилось. Правда, на данный момент, как выяснилось, этот документ касается только граждан, перемещающихся пешим ходом или на общественном транспорте.

На машинах, в том числе личных, ездить пока еще можно. Это, собственно, и следует донести до сотрудника ГИБДД, если тому вздумается остановить вашу машину под предлогом коронавирусной пандемии.