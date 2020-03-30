Что ждет столичных водителей после антикоронавирусного указа Сергея Собянина

29 марта мэр столицы Сергей Собянин решил «закрутить гайки» москвичам. Своим указом градоначальник запретил всем жителям мегаполиса покидать квартиры. Исключением могут стать только обращение за экстренной медпомощью, приобретение продуктов или лекарств, выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, вынос бытового мусора. Ну, и на работу можно ездить тому, кто не переведен на «удаленку».
Пикантности ситуации добавили комментарии ряда экспертов, которые вспомнили ч. 3 ст. 55 Конституции РФ. Согласно ей, «права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом». То есть — только президентом или парламентом страны. А Сергей Семенович Собянин на данный момент не обладает полномочиями ни того, ни другого института федеральной власти. Тем не менее, его антикоронавирусное распоряжение на свет появилось. Правда, на данный момент, как выяснилось, этот документ касается только граждан, перемещающихся пешим ходом или на общественном транспорте.
На машинах, в том числе личных, ездить пока еще можно. Это, собственно, и следует донести до сотрудника ГИБДД, если тому вздумается остановить вашу машину под предлогом коронавирусной пандемии.
— Собянин вправе вводить такие ограничения на перемещения людей. Обратите внимание — в его указе ничего не говорится о санкциях за невыполнение. По сути, это настоятельная рекомендация. На данный момент в законодательстве присутствуют наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических правил — в УК и КоАП. Но нужно понимать, что они в данной ситуации касаются тех, кто заразил других граждан. Причем, чтобы их применить, потребуется еще доказать, что именно из-за такого человека пострадали другие. А «градус» кары будет прямо зависеть от последствий, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» ситуацию вокруг ограничений на передвижения почетный вице-председатель Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский.
Но «либерализм» в отношении автомобилистов может иссякнуть в любой момент, судя по тому, в какой спешке г-н Собянин издал вечером воскресенья свою «суперрекомендацию». Тем более, что он уже пообещал ввести режим тотального контроля за жителями.
– В ближайшие дни — после проведения технических и организационных мероприятий — выходить из дома можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы. В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль, — говорится в публикациина персональном сайте мэра столицы.