Опубликованы первые фото салона нового Mercedes-Maybach S-класса

Фото: Mercedes-Benz
В феврале 2018 года роскошный лимузин Mercedes-Maybach S-класса на радость состоятельных покупателей пережил обновление. Но в скором времени автомобиль ждет смена поколений. Диннобазный седан уже вывели на дорожные испытания, а автомобильным папарацци удалось заглянуть в его салон.

Новому Mercedes-Benz S-Class Maybach полагается два монитора. Один занимает место приборной панели, а второй входит в состав мультимедийной системы. Иначе говоря, концепция осталась прежней, а вот размеры сильно подросли. Судя по фото, опубликованному изданием Carscoops, монитор «мультимедийки» лимузина получился довольно внушительным.

Будут ли другие тачскрины, например, заменяющие кнопки управления климатической установкой — не ясно: камуфляж прикрывает некоторые области интерьера. Зато автомобиль точно получит новый руль.

Фото: Carscoops

По некоторым данным, новый Mercedes-Benz S-класса дебютирует в конце 2020 года, а шикарный Maybach — в начале 2021-го. Ожидается, что он будет отличаться эксклюзивными материалами отделки, зашкаливающим уровнем комфорта для пассажиров, а еще куда более передовыми системами активной безопасности, включая автопилот.

Вероятно, авто сохранит грозный V12, но мотор будет дополнен, если и не полноценным электромотором, то стартер-генератором с технологией «мягкого» гибрида.

Между тем, в конце 2019 года на автосалоне в Гуанчжоу дебютировал другой представитель семейства «Майбахов» — кроссовер Mercedes-Maybach GLS. Как уже уточнял портал «АвтоВзгляд», автомобиль анонсирован и для российского рынка. Ценник пока не назван, но наверняка он может увеличиваться до бесконечности.

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23 апреля 2020
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