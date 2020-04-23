Опубликованы первые фото салона нового Mercedes-Maybach S-класса

Новому Mercedes-Benz S-Class Maybach полагается два монитора. Один занимает место приборной панели, а второй входит в состав мультимедийной системы. Иначе говоря, концепция осталась прежней, а вот размеры сильно подросли. Судя по фото, опубликованному изданием Carscoops, монитор «мультимедийки» лимузина получился довольно внушительным.
Будут ли другие тачскрины, например, заменяющие кнопки управления климатической установкой — не ясно: камуфляж прикрывает некоторые области интерьера. Зато автомобиль точно получит новый руль.
По некоторым данным, новый Mercedes-Benz S-класса дебютирует в конце 2020 года, а шикарный Maybach — в начале 2021-го. Ожидается, что он будет отличаться эксклюзивными материалами отделки, зашкаливающим уровнем комфорта для пассажиров, а еще куда более передовыми системами активной безопасности, включая автопилот.
Вероятно, авто сохранит грозный V12, но мотор будет дополнен, если и не полноценным электромотором, то стартер-генератором с технологией «мягкого» гибрида.
Между тем, в конце 2019 года на автосалоне в Гуанчжоу дебютировал другой представитель семейства «Майбахов» — кроссовер Mercedes-Maybach GLS. Как уже уточнял портал «АвтоВзгляд», автомобиль анонсирован и для российского рынка. Ценник пока не назван, но наверняка он может увеличиваться до бесконечности.