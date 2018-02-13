Названа дата премьеры обновленного Mercedes-Benz S-Class Maybach

У российских олигархов Mercedes-Benz S-Class Maybach пользуется стабильно высоким спросом — на долю этой модели по итогам минувшего года пришлось порядка 45% от общего объема продаж люксовых машин. В 2017-м «Майбахи» разошлись тиражом в 660 единиц. Дабы привлечь новых клиентов штутгартцы выпустили обновленную версию модели, прием заказов на которую откроется ориентировочно летом нынешнего года.

Автомобиль унаследовал черты концептуального Vision 6, представленного публике в прошлом году на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич. В частности, седан получил ту же радиаторную решетку ибамперы, 20-дюймовые колесные диски нового дизайна. Цветовая гамма окраски кузова пополнилась новыми оттенками.

В движение S-Class Maybach по-прежнему приводится трех-, четырех- и шестилитровыми бензиновыми моторами мощностью от 367 до 630 л. с. Кстати, стартовая цена роскошного авто на сегодняшний день в России составляет 8 700 000 рублей. Прайсы на рестайлинговую версию, а также подробную информацию о комплектациях производитель анонсирует чуть позже.