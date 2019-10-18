В России планируют заставить сдавать на «права» владельцев сигвеев и самокатов

Об этом решении сообщил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин в интервью информагентства «РИА Новости».

- К пешеходам человека, который несется со скоростью 50 километров в час, не очень логично относить, — пояснил чиновник.

Напомним, что ранее уже поступало предложение от главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова прописать отдельные правила поведения на дорогах «пилотам» электробайков и прочих сигвеев. Но пока никаких однозначно утвержденных решений по этому поводу не было. Возможно, эти средства передвижения выделят в отдельную группу под названием «средства индивидуальной мобильности».

Сегодня изменения в ПДД уже находятся на рабочем согласовании Минтранса и ГИБДД. Сроки принятия поправок пока неизвестны. Впрочем, важнее другое — заставят ли владельцев моноколес, сигвеев и прочих электросамокатов сдавать на «права» со всеми вытекающими для водителя транспортного средства обязанностями. Или же просто, выделив означенные «гаджеты» в отдельную категорию, оставят их правовой статус неизменным?