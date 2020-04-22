Дептранс не смог объяснить, как будут наказывать водителей, нарушивших режим самоизоляции

— Уже 3,7 млн. автомобилистов внесли номера своих автомобилей в автоматизированную систему в Москве и Московской области. На 9 утра 22 апреля были выявлены 5600 автомобилей, передвигавшихся без верификации. Ко всем автомобилистам будут применены меры административного характера, — отрапортовал в официальном сообщении для СМИ главный транспортник Москвы Максим Ликсутов.

В этом его пассаже любопытны два момента. Во-первых: что такое 5600 автомобилей, нарушивших введенный мэрией порядок езды на машинах по городу, на фоне 3,7 млн. законопослушно оформленных пропусков? Так, ерунда малозаметная, какие-то 0,15%. Даже меньше статистической погрешности.

Такие цифры говорят об одном: какую бы «залепуху», вводящую контоль за перемещениями горожан или какие-либо ограничения, московские власти бы не отчебучили в будущем (под самым благовидным предлогом, разумеется!), москвичи ее проглотят, стерпят и молча утрутся. Второй момент, на который обращает внимание каждый внимательный читатель ликсутовской реляции, это грозная, но крайне обтекаемая фраза про то, что «ко всем автомобилистам также будут применены меры административного характера».

На самом деле, упомянутые Ликсутовым 5600 отловленных за рулем граждан, это исключительно те, кто либо заразился COVID-19, либо официально зарегистрирован, как контактировавший с инфицированным.