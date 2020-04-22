Дептранс не смог объяснить, как будут наказывать водителей, нарушивших режим самоизоляции

— Уже 3,7 млн. автомобилистов внесли номера своих автомобилей в автоматизированную систему в Москве и Московской области. На 9 утра 22 апреля были выявлены 5600 автомобилей, передвигавшихся без верификации. Ко всем автомобилистам будут применены меры административного характера, — отрапортовал в официальном сообщении для СМИ главный транспортник Москвы Максим Ликсутов.
В этом его пассаже любопытны два момента. Во-первых: что такое 5600 автомобилей, нарушивших введенный мэрией порядок езды на машинах по городу, на фоне 3,7 млн. законопослушно оформленных пропусков? Так, ерунда малозаметная, какие-то 0,15%. Даже меньше статистической погрешности.
Такие цифры говорят об одном: какую бы «залепуху», вводящую контоль за перемещениями горожан или какие-либо ограничения, московские власти бы не отчебучили в будущем (под самым благовидным предлогом, разумеется!), москвичи ее проглотят, стерпят и молча утрутся. Второй момент, на который обращает внимание каждый внимательный читатель ликсутовской реляции, это грозная, но крайне обтекаемая фраза про то, что «ко всем автомобилистам также будут применены меры административного характера».
На самом деле, упомянутые Ликсутовым 5600 отловленных за рулем граждан, это исключительно те, кто либо заразился COVID-19, либо официально зарегистрирован, как контактировавший с инфицированным.
Да, их машины засекают полицейские камеры. Но потом наряды ГИБДД, по их наводке, останавливают такие легковушки и оформляют бумаги вручную. Что же касается автоматической фиксации нарушителей московской пропускной системы из числа не больных и не контактировавших с заболевшими автомобилистов, то на данный момент у подчиненных Ликсутова и Собянина для этого есть только желание. А правового механизма не существует!
По этому поводу на днях даже Верховный суд разразился специальным «Обзором по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории РФ новой коронавирусной инфекции». В нем судьи четко сформулировали, что штрафовать водителей с помощью систем автоматической фиксации на 5000 рублей по статье 3.18.1. столичного КоАП нельзя.
Это значит, что даже если автоматическая машинка, изготавливающая «письма счастья» по этому правонарушению, будет в Москве запущена, такие штрафы граждане в не менее массовом порядке станут отменять в судах. Видимо, именно поэтому г-н Ликсутов в своем «эссе для прессы» предпочел обойтись общими фразами про принимаемые «административные меры»: и поддержал на должном уровне градус закошмаривания жителей Москвы коронавирусными карами, и особой ясности в картину происходящего не добавил…