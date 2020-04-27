«Газель Next» и другие: коммерческие фургоны, которые не разорят даже в кризис

Рынок легких коммерческих автомобилей (LCV) последние два года был стабилен. По данным агентства «Автостат», в 2019 году его объем составил 112 100 машин, что совпадает с уровнем 2018 года. Лидерство тут традиционно удерживает ГАЗ, на долю которого приходится 45% от общего объема продаж. В количественном выражении это 50 700 проданных машин. Ну а самый популярный нижегородский автомобиль — цельнометаллический фургон «Газель NEXT». С него и начнем.
«Газель NEXT»
Российский фургон не уступит представителям иностранных брендов в комфорте и функциональности. Его можно заказать со стандартной, длинной и сверхдлинной колесными базами, а под капотом «Некста» работают хорошо зарекомендовавшие себя силовые агрегаты. Это дизельный двигатель Cummins (149 л. с.), бензиновый агрегат EvoTech (106,8 л. с.), а также версия с газово-бензиновым двигателем EvoTech LPG (106,8 л. с.). Цена стартует от 1 322 400 рублей.
По оценкам заводчан, стоимость владения российским фургоном на 20–30% ниже, чем у европейских конкурентов. Эта разница достигается за счет более низкой цены покупки, доступности обслуживания и более дешевым «прайсом» на запчасти и страховку.
Ford Transit
«Транзит» входит в тройку самых массовых фургонов. В прошлом году в России продали 13 000 машин. По нынешним меркам, — немало. «Американца» предлагают в трех вариантах колесной базы, а под капотом стоят дизельные моторы серии Duratorq мощностью 125, 136 л. с. и 155 л. с. Широта выбора и есть одна из причин успеха модели в России. Еще однин плюс — низкая погрузочная высота грузовичка — всего 563 мм, что позволяет легко разгрузить автомобиль, не прибегая к помощи погрузчика. Розничные цены начинаются от 2 004 000 рублей.
FIAT Ducato
Как и конкуренты, машина существует в нескольких вариантах колесной базы. В зависимости от этого, объем грузового отсека Ducato варьируется от 8 до 17 кубических метров, а максимальная грузоподъемность составляет 1,9 тонн. Ну а диаметр разворота короткобазного «итальянца» — 11,4 м. То есть машина довольно маневренная, а это незаменимое качество в городе.
Под капотом Ducato работает дизельный двигатель серии Multijet мощностью 130 л. с., спаренный с «механикой». Он потребляет всего 7,3 литров «солярки» на 100 км пути, что вполне неплохо. Базовая цена — от 2 075 000 рублей.
Volkswagen Crafter
У этого грузовичка отличный дорожный просвет — 195 мм. Таким сейчас не каждый кроссовер может похвастать. А под капотом работает 2-литровый дизельный мотор, который предлагают в двух вариантах мощности — 102 и 140 сил. С ним спарена шестиступенчатая механическая коробка передач.
У цельнометаллического фургона рекордная для класса вместительность и уже в базе идет система креплений для последующей установки стеллажей, полок и шкафов. Этим грузовичок и отличается от конкурентов. Правда, и цена на Crafter немаленькая. Базовый автомобиль продают за 2 417 400 рублей.