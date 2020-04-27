«Газель Next» и другие: коммерческие фургоны, которые не разорят даже в кризис

«Газель NEXT»

Российский фургон не уступит представителям иностранных брендов в комфорте и функциональности. Его можно заказать со стандартной, длинной и сверхдлинной колесными базами, а под капотом «Некста» работают хорошо зарекомендовавшие себя силовые агрегаты. Это дизельный двигатель Cummins (149 л. с.), бензиновый агрегат EvoTech (106,8 л. с.), а также версия с газово-бензиновым двигателем EvoTech LPG (106,8 л. с.). Цена стартует от 1 322 400 рублей.

По оценкам заводчан, стоимость владения российским фургоном на 20–30% ниже, чем у европейских конкурентов. Эта разница достигается за счет более низкой цены покупки, доступности обслуживания и более дешевым «прайсом» на запчасти и страховку.