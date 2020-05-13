Lamborghini возобновила производство автомобилей

Предприятие бренда Lamborghini возобновило работу 4 мая согласно указу премьер-министра Италии от 26 апреля. Новые условия труда на заводе, разрабатываемые несколько недель, были согласованы Объединенным комитетом компании и профсоюзами.

— Мы постоянно следим за распространением инфекции, и будем готовы скорректировать наши действия в соответствии с рекомендациями правительств Италии и региона Эмилия-Романья, — сообщил исполнительный директор Lamborghini Стефано Доменикали.

Напомним, что когда сборка автомобилей была приостановлена, некоторые подразделения компании перепрофилировали для изготовления медицинских масок и пластиковых лицевых щитков, а также имитаторов легких — устройств, необходимые для испытания новых аппаратов искусственной вентиляции легких.