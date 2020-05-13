Большая японская тайна: как сэкономить на топливе?

Ни для кого ведь не секрет, что чем ниже сила трения в цилиндрах, тем выше КПД мотора. Другими словами, снижая трение между стенками цилиндра и поршнем, можно сэкономить немало энергии, которая потом пойдет непосредственно на колеса. Чем меньше энергии теряется — тем больше денег экономится. Как только эта нехитрая теория находит отклик в головах автовладельцев, так сразу и начинаются эксперименты с моторным маслом. Ведь чем ниже его вязкость, тем, казалось бы, меньше сила трения и больше выгода. Окей, «Жигуль», давай зальем супержидкую «синтетику» и сэкономим мешок денег.

Однако в этом вопросе также есть и обратная сторона: чем более жидкое масло мы льем, тем тоньше защитный слой, следовательно, тем выше шанс получить задир на цилиндре, который автоматом приведет нас в ремонтный цех. Риск велик. И тут уже заявленная экономия на масле как-то не выглядит уже столь привлекательной.

Подбор масла по уму, а не по телевизионной рекламе

Первое, о чем следует помнить, проводя очередной эксперимент над ДВС, самым дорогим агрегатом любого авто, это острое желание производителя сохранить мотор в порядке на долгие годы. Не будет завод рекомендовать состав, который губителен для мотора. Но важно увидеть не название масляной компании, а характеристики продукта, прописанные в «мануале»! Именно от этих самых цифр и надо двигаться, выбирая моторное масло. И ключевой параметр там — вязкость.

На современных автомобилях стоят двигатели, которые изначально рассчитаны на маловязкие масла. Коэффициент полезного действия таких движков невероятно высок, они экономичны и экологичны, поэтому стыки там тоньше человеческого волоса. Такие моторы продуктивны, но и требовательны к обслуживанию и качеству расходных материалов. Владельцы азиатских автомобилей уже навострили уши. Да, друзья, эта история про нас.