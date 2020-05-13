Большая японская тайна: как сэкономить на топливе?

Ни для кого ведь не секрет, что чем ниже сила трения в цилиндрах, тем выше КПД мотора. Другими словами, снижая трение между стенками цилиндра и поршнем, можно сэкономить немало энергии, которая потом пойдет непосредственно на колеса. Чем меньше энергии теряется — тем больше денег экономится. Как только эта нехитрая теория находит отклик в головах автовладельцев, так сразу и начинаются эксперименты с моторным маслом. Ведь чем ниже его вязкость, тем, казалось бы, меньше сила трения и больше выгода. Окей, «Жигуль», давай зальем супержидкую «синтетику» и сэкономим мешок денег.
Однако в этом вопросе также есть и обратная сторона: чем более жидкое масло мы льем, тем тоньше защитный слой, следовательно, тем выше шанс получить задир на цилиндре, который автоматом приведет нас в ремонтный цех. Риск велик. И тут уже заявленная экономия на масле как-то не выглядит уже столь привлекательной.
Подбор масла по уму, а не по телевизионной рекламе
Первое, о чем следует помнить, проводя очередной эксперимент над ДВС, самым дорогим агрегатом любого авто, это острое желание производителя сохранить мотор в порядке на долгие годы. Не будет завод рекомендовать состав, который губителен для мотора. Но важно увидеть не название масляной компании, а характеристики продукта, прописанные в «мануале»! Именно от этих самых цифр и надо двигаться, выбирая моторное масло. И ключевой параметр там — вязкость.
На современных автомобилях стоят двигатели, которые изначально рассчитаны на маловязкие масла. Коэффициент полезного действия таких движков невероятно высок, они экономичны и экологичны, поэтому стыки там тоньше человеческого волоса. Такие моторы продуктивны, но и требовательны к обслуживанию и качеству расходных материалов. Владельцы азиатских автомобилей уже навострили уши. Да, друзья, эта история про нас.
Какими технологиями пользуются все владельцы азиатских машин в мире?
Опытные любители техники знакомы с именем Idemitsu — японским производителем моторного масла, который является лучшим вариантом для азиатских моторов и уже многие годы заливается в двигатели по всему миру. Откройте профильные форумы, спросите любого фаната: например, в моторы Honda — высокооборотистые, технологичные и очень надежные при правильной эксплуатации — знающие люди заливают только Idemitsu.
Причина проста и понятна, ни от кого не скрыта и не скрываема: моторное масло Idemitsu создает то самое сверхтонкое, но надежное покрытие на стенках цилиндров и поршне, позволяющее заполучить тандем надежности, корректной работы мотора и экономичности. По аналогии с моторами Honda можно поступать с любым современным ДВС: нет производителя в мире, который может себе позволить высокий расход топлива и посредственные показатели по выбросам в атмосферу. Значит, нужно маловязкое масло, которое будет защищать трущиеся детали двигателя и холодной зимой, и жарким летом. И на трассе, и в пробке. И на холостых оборотах, и в красной зоне тахометра.
Отличительная особенность масел Idemitsu в том, что компания всегда формировала продукт с нуля, и брала от производителей присадок только отдельные компоненты, а не готовые пакетные решения. Поэтому масло подходит даже тем, кто сам занимается тюнингом своего автомобиля, а также используется в кольцевых гонках и дрифт-сериях. Idemitsu является признанным лидером среди автомобильных клубов и сообществ ценителей азиатских автомобилей.
Японский подход
Компания в силу своего происхождения всегда очень плотно работает с японскими производителями. С момента своего основания в 1968 году, научно-исследовательский центр Idemitsu постоянно проводит исследования и разработку новейших смазочных масел и технологий смазки, взаимодействуя с автопроизводителями напрямую.
Центр осуществляет разработку ГСМ, а также технологий смазки, стараясь разработать наилучший состав для конкретной «силовой установки» и удовлетворить именно ее, установки, потребности. А потребность, собственно, одна: дайте возможность двигателю прожить как можно дольше, но сохранить его коэффициент полезного действия. Другими словами, экономичность не в ущерб ресурса.
Поставив этот постулат во главу угла, Idemitsu уже многие годы работает над энергосберегающими маслами и добилась в этом направлении существенных достижений. Например, одно из последних тестирований на треке показало, что два абсолютно идентичных автомобиля с пилотом и штурманом одного в сумме веса, на одинаковых шинах, едущих по одной и той же дороге, на выходе выдают разный результат по расходу топлива.
Аппетит мотора, в котором было залито моторное масло Zepro Eco Medalist с вязкостью SAE 0W-20, оказался меньше на 6%, чем у конкурента с аналогичными показателями. Таким образом, автовладелец получает дисконт в три рубля на каждый литр, а мотор — необходимую смазку, охлаждение и защиту от коррозии и влаги. И это уже не теория, а конкретный результат!