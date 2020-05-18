Hyundai везет в Россию новые кроссоверы и запускает услуги он-лайн

Любой кризис — это не только опасность, но и возможность. Судя по всему, в Hyundai решили использовать возможности на полную катушку, причем, как для основного бренда, так и для премиального — Genesis. Последнему, как воздух не хватало кроссовера, и в этом году он появился.

Что нового

Вопрос, когда же полноразмерный кроссовер Genesis GV80 приедет в Россию, давно витал в воздухе, и вот мы получили на него ответ. Новинка будет у нас в сентябре, причем одновременно покажут и седан G80 нового поколения.

В компании ожидают, что премиальный SUV позволит поднять продажи Genesis в 2,5 раза! А в 2021 году к нам привезут и второй паркетник — GV70, который компактнее своего полноразмерного «родственника». С таким модельным рядом Genesis уже может попытаться догнать по продажам Infiniti.

Что же касается новинок Hyundai, то в ноябре ждем флагманский SUV бренда — Palisade. Машину назвали так в честь роскошного прибрежного района Лос-Анджелеса. А кроме него обещают начать продажи и нового поколения седана Hyundai Elantra. Напомним также, что недавно компания провела рестайлинг своих бестселлеров — седана Solaris и кроссовера Creta.