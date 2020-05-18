Hyundai везет в Россию новые кроссоверы и запускает услуги он-лайн

Любой кризис — это не только опасность, но и возможность. Судя по всему, в Hyundai решили использовать возможности на полную катушку, причем, как для основного бренда, так и для премиального — Genesis. Последнему, как воздух не хватало кроссовера, и в этом году он появился.
Что нового
Вопрос, когда же полноразмерный кроссовер Genesis GV80 приедет в Россию, давно витал в воздухе, и вот мы получили на него ответ. Новинка будет у нас в сентябре, причем одновременно покажут и седан G80 нового поколения.
В компании ожидают, что премиальный SUV позволит поднять продажи Genesis в 2,5 раза! А в 2021 году к нам привезут и второй паркетник — GV70, который компактнее своего полноразмерного «родственника». С таким модельным рядом Genesis уже может попытаться догнать по продажам Infiniti.
Что же касается новинок Hyundai, то в ноябре ждем флагманский SUV бренда — Palisade. Машину назвали так в честь роскошного прибрежного района Лос-Анджелеса. А кроме него обещают начать продажи и нового поколения седана Hyundai Elantra. Напомним также, что недавно компания провела рестайлинг своих бестселлеров — седана Solaris и кроссовера Creta.
Больной вопрос на сегодняшний день — кто же будет продавать все эти машины? В настоящее время у Hyundai — 184 дилера. Все они из-за пандемии коронавируса были закрыты, однако сейчас, в тех регионах, где ограничения начинают снимать, некоторые центры начинают функционировать.
Что касается завода Hyundai, то он стартовал с 12 мая в две смены. Проблем с запчастями нет, и это настраивает на позитивный лад — значит цепочки поставок восстановлены.
Онлайн-перспективы
Кроме традиционных каналов продаж, компания развивает сервисы аренды машин. Скажем, 7 месяцев назад заработал Hyundai Mobility, который позволяет через онлайн-приложение арендовать автомобиль на срок от одного часа до одного года. Услуга ориентирована больше на физических лиц, то есть простых людей, а вот новый проект Business Mobility предлагают компаниям — юрлицам.
По сути, это операционный лизинг, позволяющий арендовать автомобили Hyundai и Genesis напрямую от производителя. Можно взять даже одну машину на срок от 12 до 60 месяцев. При этом максимальный пробег не должен превышать 180 000 км за весь период эксплуатации.
Достоинство программы в гибких условиях тарификации, ведь в ежемесячный платеж можно включить буквально все услуги, связанные с содержанием машин: регистрационные действия в ГИБДД, различные виды страхования, плановые ТО и многое другое. Таким образом, компания-клиент сможет экономить на обслуживании корпоративного автопарка.
Так, постепенно, привычная продажа автомобилей трансформируется в продажу услуг, где машина — составная часть этой услуги. «Коронакризис» лишь ускорил процессы. Кто первым адаптируется к новым реалиям, тому и достанется большая доля рынка. В «Хендэ Мотор СНГ» надеются, что в выигрыше будут именно они.