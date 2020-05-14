Стоит ли брать подержанный Renault Logan за 300—400 тысяч рублей

Фото из открытых источников
Renault Logan второго поколения считается весьма ликвидным автомобилем на вторичном рынке. При этом его можно купить за довольно небольшие деньги. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, на что обратить внимание при выборе «бэушного» народного седана.

В условиях, когда денег у людей становится все меньше и средств на покупку нового автомобиля уже не хватает, покупатели обращают внимание на вторичный рынок. А на «вторичке» предложений полным-полно. Скажем, за приемлемые 300 000— 400 000 рублей можно купить Renault Logan в возрасте от четырех до шести лет. При этом пробег будет небольшой, комплектация богатая, а состояние вполне приличное. Разберемся, на что обратить внимание при выборе.

Кузов

Лакокрасочное покрытие довольно толстое, но при этом страдает от камней, так что сколы на передней кромке багажника и крыльях — обычное явление. Однако кузов стоек к коррозии и ржавчина появляется редко.

Двигатель

На машину устанавливают моторы объемом 1,6 литра: K7M (82 л. с.) и K4M (102 л. с.). Оба агрегата очень надежны, у них есть лишь мелкие проблемы. Так, после 100 000 км пробега может начать «сопливиться» сальник коленчатого вала. На этом же пробеге запотевает маслом клапанная крышка. Проблема связана с нарушением плотности герметика между крышкой и головкой блока цилиндров.

Ремень ГРМ вместе с натяжным роликом предписано менять на 60 000 км, иначе при обрыве ремня произойдет загиб клапанов.

Фото из открытых источников

Трансмиссия

Механическая коробка передач очень надежна и проблем не доставляет, а вот «автомат» может подкинуть сюрприз. Четырехступенчатый агрегат семейства DP капризен и склонен к перегреву из-за того, что его теплообменнику недостает производительности. Кроме того, он часто забивается грязью, а это так же повышает риск перегрева. Еще одно слабое место — клапаны гидроблока, у которых ресурс крайне ограничен. Они могут потребовать замены уже на 60 000 км.

Подвеска

Ходовая часть проблем не доставляет. Обратить внимание нужно лишь на шаровые опоры передних рычагов и рулевые наконечники. Эти детали чаще других требуют замены. Ну а в целом подвеска считается неубиваемой.

Покупать или нет

Renault Logan второго поколения — надежный и неприхотливый в обслуживании автомобиль. Самая востребованная версия на «вторичке» — седан с двигателем объемом 1,6 л мощностью 82 л. с., работающий в паре с «механикой». Машина не разорит и довольно дешева в эксплуатации. Однако лучше избегать версий с «автоматом», так как он может начать вытягивать деньги.

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14 мая 2020
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