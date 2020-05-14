Стоит ли брать подержанный Renault Logan за 300—400 тысяч рублей

В условиях, когда денег у людей становится все меньше и средств на покупку нового автомобиля уже не хватает, покупатели обращают внимание на вторичный рынок. А на «вторичке» предложений полным-полно. Скажем, за приемлемые 300 000— 400 000 рублей можно купить Renault Logan в возрасте от четырех до шести лет. При этом пробег будет небольшой, комплектация богатая, а состояние вполне приличное. Разберемся, на что обратить внимание при выборе.
Кузов
Лакокрасочное покрытие довольно толстое, но при этом страдает от камней, так что сколы на передней кромке багажника и крыльях — обычное явление. Однако кузов стоек к коррозии и ржавчина появляется редко.
Двигатель
На машину устанавливают моторы объемом 1,6 литра: K7M (82 л. с.) и K4M (102 л. с.). Оба агрегата очень надежны, у них есть лишь мелкие проблемы. Так, после 100 000 км пробега может начать «сопливиться» сальник коленчатого вала. На этом же пробеге запотевает маслом клапанная крышка. Проблема связана с нарушением плотности герметика между крышкой и головкой блока цилиндров.
Ремень ГРМ вместе с натяжным роликом предписано менять на 60 000 км, иначе при обрыве ремня произойдет загиб клапанов.
Трансмиссия
Механическая коробка передач очень надежна и проблем не доставляет, а вот «автомат» может подкинуть сюрприз. Четырехступенчатый агрегат семейства DP капризен и склонен к перегреву из-за того, что его теплообменнику недостает производительности. Кроме того, он часто забивается грязью, а это так же повышает риск перегрева. Еще одно слабое место — клапаны гидроблока, у которых ресурс крайне ограничен. Они могут потребовать замены уже на 60 000 км.
Подвеска
Ходовая часть проблем не доставляет. Обратить внимание нужно лишь на шаровые опоры передних рычагов и рулевые наконечники. Эти детали чаще других требуют замены. Ну а в целом подвеска считается неубиваемой.
Покупать или нет
Renault Logan второго поколения — надежный и неприхотливый в обслуживании автомобиль. Самая востребованная версия на «вторичке» — седан с двигателем объемом 1,6 л мощностью 82 л. с., работающий в паре с «механикой». Машина не разорит и довольно дешева в эксплуатации. Однако лучше избегать версий с «автоматом», так как он может начать вытягивать деньги.