Почему современные моторы ломаются чаще, даже при хорошем обслуживании

Дело не только в ресурсе нынешних моторов, который намного меньше, чем у тех двигателей, что работали под капотами машин еще лет двадцать назад. Дело в конструкции и отдельных технических решениях, способных подкинуть автолюбителю неприятные сюрпризы.

Катколлектор

Одним из таких неудачных решений стал катколлектор, то есть нейтрализатор, совмещенный с выпускным коллектолром. Подобная конструкция попила немало крови владельцам многих корейских машин. Инженеры просчитались, и узел вышен неудачным. В результате, даже на небольших пробегах керамическую пыль из нейтрализатора засасывает в цилиндры. Так на стенках образуются задиры, а это грозит серьезным ремонтом мотора.

Цепь ГРМ

Еще одно неоднозначное решение — цепь в приводе ГРМ. С одной стороны, это позволяет не мучиться с заменой ремней, поскольку цепь намного долговечнее. Но с другой, проблемы могут появиться из-за особенностей конструкции силового агрегата. Так, у некоторых немецких машин из-за того, что в головке блока цилиндров не было обратных клапанов, из гидронатяжителей цепи вытекало масло. Что приводило к прослаблению натяжения цепи и рывкам при запуске двигателя. В результате уже к 80 000—90 000 км пробега владелец получал сильный износ цепи, звезд и гидронатяжителей.