Названа точная дата премьеры BMW 4-й серии нового поколения

Новый BMW 4-й серии официально представят публике в онлайн-формате. Теперь такие премьеры стали обычным явлением в условиях «антиковидных» ограничений. Судя по тизеру, авто действительно будет щеголять огромными «ноздрями» радиаторной решетки.

Как уже уточнял портал «АвтоВзгляд», серийная баварская «четверка» «выросла» из Concept 4. Презентация последнего прошла в сентябре 2019 года на автосалоне во Франкфурте. От этого шоукара с яркой внешностью новинка и унаследовала элементы экстерьера, в частности, очертания решетки радиатора.