Названа точная дата премьеры BMW 4-й серии нового поколения

Новый BMW 4-й серии официально представят публике в онлайн-формате. Теперь такие премьеры стали обычным явлением в условиях «антиковидных» ограничений. Судя по тизеру, авто действительно будет щеголять огромными «ноздрями» радиаторной решетки.
Как уже уточнял портал «АвтоВзгляд», серийная баварская «четверка» «выросла» из Concept 4. Презентация последнего прошла в сентябре 2019 года на автосалоне во Франкфурте. От этого шоукара с яркой внешностью новинка и унаследовала элементы экстерьера, в частности, очертания решетки радиатора.
Сначала будет представлен BMW 4-й серии в двухдверном кузове. Позже баварцы покажут авто с открытым верхом, а спустя время и Gran Coupe с четырьмя дверями. Напомним, новинку возведут на «тележке» CLAR (Cluster Architecture). На ней же, к слову сказать, построили и последнюю «трешку».
О моторной линейке купе новой генерации точной информации нет. Но, по данным издания Carscoops, в качестве альтернативы обычным ДВС — бензиновым и дизельным «четверкам» и шестицилиндровым двигателям — модель получит гибридную силовую установку с возможностью подзарядки от сети.