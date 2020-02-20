Как почистить радиатор машины изнутри буквально за полчаса

Каждому опытному автомобилисту известно, что радиатор охлаждения, от работы которого напрямую зависит здоровье и благополучие двигателя, периодически надо мыть. Разбирать систему, промывать ячейки самого «кулера» и менять охлаждающую жидкость. Тот, кто столкнется с этим процессом впервые, будет неприятно удивлен количеством грязи, которое за пару лет набивается в радиатор: тут и тополиный пух — жара, июль — и дорожная грязь, и остатки реагентов, и насекомые. «Шуба», которая нарастает на радиаторе, просто не позволяет двигателю получать жизненно важное охлаждение. И начинаются проблемы, которые значительно дороже в решении, чем мойка радиатора.

Однако далеко не все знают, что грязь в радиаторе скапливается не только на внешней, видимой части, но и внутри. Каким бы современным и высокотехнологичным — читай, дорогим — не был антифриз, какими бы сногшибательными пакетами присадок не оснастил его производитель, а осадок продолжает выпадать. В системе появляется ржавчина, особенно если владельцы машины экономят на охлаждающей жидкости. Различные пробои и срывы шлангов, лопнувшие расширительные бачки и прочие дорожные приключения гарантируют попадание кислорода, который, в свою очередь, способствует появления окислов и прочих прелестей. Со временем система насыщается грязью, которая остается в радиаторе.