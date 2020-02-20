Как почистить радиатор машины изнутри буквально за полчаса

Каждому опытному автомобилисту известно, что радиатор охлаждения, от работы которого напрямую зависит здоровье и благополучие двигателя, периодически надо мыть. Разбирать систему, промывать ячейки самого «кулера» и менять охлаждающую жидкость. Тот, кто столкнется с этим процессом впервые, будет неприятно удивлен количеством грязи, которое за пару лет набивается в радиатор: тут и тополиный пух — жара, июль — и дорожная грязь, и остатки реагентов, и насекомые. «Шуба», которая нарастает на радиаторе, просто не позволяет двигателю получать жизненно важное охлаждение. И начинаются проблемы, которые значительно дороже в решении, чем мойка радиатора.
Однако далеко не все знают, что грязь в радиаторе скапливается не только на внешней, видимой части, но и внутри. Каким бы современным и высокотехнологичным — читай, дорогим — не был антифриз, какими бы сногшибательными пакетами присадок не оснастил его производитель, а осадок продолжает выпадать. В системе появляется ржавчина, особенно если владельцы машины экономят на охлаждающей жидкости. Различные пробои и срывы шлангов, лопнувшие расширительные бачки и прочие дорожные приключения гарантируют попадание кислорода, который, в свою очередь, способствует появления окислов и прочих прелестей. Со временем система насыщается грязью, которая остается в радиаторе.
Внешне «кулер» может быть совершенно чистым и целым — что наиболее важно в его работе, однако мотор продолжает перегреваться. Можно, конечно, просто заменить деталь. Но стоимость нового радиатора быстро приведет мысли автовладельца в порядок: оказывается, это весьма дорогая покупка. Особенно с учетом, что в некоторых машинах радиаторов три: на двигатель, на кондиционер, и на коробку. Как быть?
Радиатор можно почистить даже изнутри, притом никаких особенных знаний и приспособлений для этого не нужно: немного дистиллированной воды, пачка соды — просто возьмите ее дома под раковиной, никто не заметит пропажи — или пакетик лимонной кислоты, а также две пластиковые полуторалитровые бутылки и отрез простого шланга, подходящего по диаметру к входному и выходному отверстию. Шланг, скорее всего, валяется в гараже. В соседнем — точно есть.
Сняв и хорошенько отмыв радиатор, параллельно изучив его на предмет протечек, которые хорошо видны благодаря яркому цвету антифриза, можно начинать внутреннюю чистку. Подсоединяем шланги, закупориваем тряпкой оставшиеся отверстия и заливаем в бутылки примерно по литру дистиллята, предварительно смешав его с содой или лимонной кислотой. Прикрепив бутылки к шлангам — изоленты будет достаточно, особенно, если она синего цвета — начинаем поочередно нажимать ладонью на бутылки, разгоняя полученный «рассол» по радиатору.
Прогресс будет заметен уже через несколько минут: вода станет ржавой, появятся остатки неведомых сгустков и прочая грязь. Примерно за полчаса активной работы, «состав» станет бурым и непрозрачным. Значит, пора сменить на чистый и повторить процедуру для закрепления. После — обязательно промыть чистой, желательно дистиллированной, водой. И можно устанавливать на место, не забыв залить свежий антифриз.
Помните, что охлаждающая жидкость является невероятно токсичным ядом, вдыхать пары которого вредно для здоровья. А выливать на землю — просто преступление. Поэтому нужно вооружиться тарой, а саму процедуру проводить на улице. Впрочем, выходные обещают быть теплыми, а загородные поездки пока на горизонте не появились. Чем не повод заняться верным «железным конем»?